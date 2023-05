Uccide madre e nonna, va al lavoro al McDonald’s, ammazza la dirigente e si suicida: follia in Usa È l’assurda giornata di follia di un giovane statunitense di 26 anni che ha insanguinato la cittadina di Moultrie, capoluogo della contea di Colquitt, nello stato della Georgia, in Usa.

A cura di Antonio Palma

Ha ucciso madre e nonna nelle loro rispettive abitazioni, poi è andato al lavoro e ha ammazzato anche il suo capo, la dirigente di un locale McDonald's, prima di rivolgere l’arma contro sé stesso e ucciderli. È l’assurda giornata di follia di un giovane statunitense di 26 anni che ha insanguinato la cittadina di Moultrie, capoluogo della contea di Colquitt, nello stato della Georgia, in Usa.

I tre omicidi giovedì mattina, ora locale, quando l’uomo, identificato come Kentavious White, ha ucciso la madre cinquantenne in casa sua poi è andato dalla nonna 74enne, residente in un’abitazione vicina, ammazzando anche lei a colpi di arma da fuoco. Infine si è recato sul posto di lavoro, un McDonald's nel centro di Moultrie, uccidendo l’unica presente in quel momento, la manager 41enne del locale e sua diretta superiore Amia Smith.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna pare avesse appena aperto il locale e aveva fatto entrare l’uomo di mattina presto per il turno mattutino ma poco dopo sarebbe stata raggiunta dai colpi di arma da fuoco. Subito dopo l’uomo è entrato, ha rivolto la pistola contro se stesso e si è ucciso.

Solo dopo la sparatoria nel locale, la polizia ha scoperto che in precedenza l’uomo aveva usato la stessa arma per uccidere mamma e nonna in due case vicine della stessa città. La madre era già morta mentre la nonna era in gravissime condizioni ed è stata trasportata in ospedale dove è deceduta poco dopo.

I prima cadaveri scoperti infatti sono stati quelli del manager e dell’omicida ritrovati sulla soglia di ingresso del locale poco prima delle 8 del mattino. Poi durante la perquisizione in casa la terribile scoperta degli altri due omicidi. Il medico legale ha confermato che tutte le vittime avevano ferite da arma da fuoco. La polizia sta ancora indagato la ricerca di un possibile movente dietro la follia micia del 26enne.