Turisti filmano tour dall'alto in elicottero ma il motore si blocca, il video riprende lo schianto La scena è stata ripresa in un video girato dagli stessi turisti a bordo dell'elicottero usato per tour dall'alto alle Hawaii. Volevano semplicemente immortalare il momento ma si sono trovati a filmare un incidente aereo di cui sono stati protagonisti.

A cura di Antonio Palma

Un tranquillo tour dall’alto in elicottero stava per trasformarsi in tragedia per un gruppo di turisti alle Hawaii. Mentre sorvolavano l’isola di Kauai, il motore del velivolo si è improvvisamente bloccato e l’elicottero è precipitato al suolo andando completamente distrutto. La scena è stata ripresa in un video girato dagli stessi turisti a bordo che volevano semplicemente immortalare il momento dall’alto ma si sono trovati a filmare un incidente aereo.

L’episodio, avvenuto la scorsa settimana, fortunatamente non ha fatto vittime anche se si registra un ferito tra i turisti a bordo. Fortunatamente l’elicottero ha trovato una piccola spiaggia remota raggiungibile solo via mare e quindi completamente sgombra e il pilota è riuscito a scendere sulla sabbia che ha attutito il colpo. L'incidente è avvenuto intorno alle 13:40 di martedì scorso 27 febbraio a Honopu Beach dove sono intervenuti vigili del fuoco e soccorsi sanitari, sempre via area con elicotteri.

Le autorità locali hanno detto che il piccolo elicottero aveva a bordo un pilota e quattro passeggeri tra cui uno che ha subito ferite alla schiena. La persona ferita è stata trasportata in elicottero all'aeroporto di Princeville dove erano in attesa i paramedici per il trasporto in ospedale e il ricovero.

La Jack Harter Helicopters, la compagnia che gestiva l'elicottero per i tour precipitato, ha inviato un altro elicottero per recuperare il pilota e i restanti tre passeggeri. Secondo le autorità locali, l'elicottero ha avuto problemi al motore e ha effettuato un atterraggio forzato ma si sta ancora indagando sulla causa esatta del guasto improvviso.

In un comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi, l’azienda dei tour in elicottero ha affermato che il passeggero ferito è stato dimesso dall'ospedale. La dichiarazione afferma inoltre che la società sta collaborando pienamente con tutti i funzionari e le agenzie del governo federale e locale per accertare i fatti e che ha rimosso i detriti del velivolo schiantato.