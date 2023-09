Trump vuole fucilare i rapinatori di negozi e dice che i ricchi di Beverly Hills puzzano “Fermeremo immediatamente tutti i saccheggi e i furti – ha promesso Trump -. Molto semplicemente: se rapini un negozio, puoi aspettarti di essere colpito da uno sparo mentre esci”.

A cura di Davide Falcioni

La soluzione di Donald Trump contro i furti nei negozi? Semplice: fucilare i rapinatori senza troppi complimenti. L'ex presidente degli Stati Uniti, e probabile candidato dei repubblicani alle elezioni presidenziali del 2024, l'ha dichiarato ieri nel corso di un comizio in California, lo stesso in cui ha affermato che "l'America morirà se Biden rimarrà presidente". Nello stesso contesto, Trump ha spiegato che i ricchi residenti di Beverly Hills puzzano a causa del loro rifiuto dell'acqua.

Il focus principale del discorso di Trump è stato dedicato alla lotta alla criminalità. In assenza di proposte fattibili e realistiche il repubblicano ha sparato frasi ad effetto volte soprattutto a strappare applausi. "Fermeremo immediatamente tutti i saccheggi e i furti – ha promesso -. Molto semplicemente: se rapini un negozio, puoi aspettarti di essere colpito da uno sparo mentre esci". Ovviamente la frase è stata accolta da un fragoroso applauso del pubblico conservatore, che già in passato aveva dimostrato di apprezzare l’approccio law & order dei suo leader. E d'altro canto Trump su questo tema ha gioco facile, vista la diffusione di armi da fuoco in tutti gli Stati Uniti, una vera e propria piaga che nel 2023 ha causato già oltre 14mila morti. L’ex segretario alla Difesa Mark Esper ha ricordato che Trump ha chiesto di sparare ai manifestanti che protestavano per l'omicidio di George Floyd. L'ex presidente americano ha inoltre proposto di imporre la pena di morte a spacciatori, assassini di poliziotti e trafficanti di esseri umani.

Negli USA ogni anno decine di migliaia di morti a causa delle armi da fuoco

Trump gode del sostegno delle lobby delle aziende che producono armi da fuoco. Secondo i dati del CDC, nel 2022 sono morte a causa di pistole e fucili 48.117 persone, una media di una persona ogni 11 minuti. Il tasso complessivo di morti per armi da fuoco è diminuito dell’1,9% nel 2022 rispetto al 2021 ma resta nel complesso altissimo. Sempre per i CDC le armi da fuoco sono state la principale causa di morte per bambini e adolescenti (di età compresa tra 1 e 19 anni) nel 2022 per il quinto anno consecutivo.