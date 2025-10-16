Trump telefona a Putin e annuncia: “Ci incontreremo a Budapest per fermare questa ingloriosa guerra”

Dopo una lunga telefonata avvenuta questa sera, Trump e Putin hanno concordato che già dalla prossima settimana ci sarà un incontro fra delegazioni americane e russe ad alto livello per discutere della guerra in Ucraina. Poi un incontro faccia a faccia tra i due leader in Ungheria.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno faccia a faccia a Budapest, in Ungheria, per discutere di una possibile tregua per la guerra in Ucraina. Lo ha annunciato questa sera il presidente degli Stati Uniti dopo una lunga telefonata durata più di due ore con il suo omologo russo che il tycoon ha definito "molto produttiva". "Credo che siano stati fatti grandi progressi con questa conversazione telefonica" ha spiegato Trump.

Nella conversazione telefonica, definita piuttosto lunga dallo stesso Trump, i due leader hanno concordato che già a partire dalla prossima settimana ci sarà un incontro fra delegazioni americane e russe ad alto livello per iniziare a intavolare una trattativa. I due presidenti hanno parlato poi del futuro delle relazioni tra i due paesi una volta che la guerra in Ucraina sarà finita.

"Il presidente Putin si è congratulato con me e con gli Stati Uniti per il grande traguardo della pace in Medio Oriente, qualcosa che, ha detto, è stato sognato per secoli. Credo davvero che il successo in Medio Oriente contribuirà ai nostri negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina" ha detto Trump riferendosi al cessate il fuoco a Gaza, aggiungendo: "Inoltre, abbiamo anche trascorso molto tempo a parlare di scambi commerciali tra Russia e Stati Uniti una volta terminata la guerra con l'Ucraina".

La telefonata con Vladimir Putin è stata "molto produttiva" e sono stati fatti "grandi progressi" ha scritto Donald Trump su Truth, annunciando che "la prossima settimana si terrà una riunione dei nostri Consiglieri di Alto Livello. I primi incontri con gli Stati Uniti saranno guidati dal segretario di Stato Marco Rubio, insieme a diverse altre persone che saranno designate. La sede dell'incontro deve ancora essere definita".

In seguito "il Presidente Putin e io ci incontreremo poi in una località concordata, Budapest, in Ungheria, per valutare se possiamo porre fine a questa ‘ingloriosa' guerra tra Russia e Ucraina" ha annunciato Trump, chiarendo che incontrerà il presidente ucraino Zelensky e "domani nello Studio Ovale, dove discuteremo della mia conversazione con il Presidente Putin e di molto altro". "Credo che siano sttai fatt grandi progessi