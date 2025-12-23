Trump offre 3mila dollari ai migranti per autodeportarsi fuori dagli Usa: “Chi non approfitta rischia l’arresto”

L’amministrazione Trump ha offerto 3mila dollari ai migranti irregolari che si autodeporteranno fuori dagli Stati Uniti. “Chi è qui illegalmente dovrebbe approfittare del regalo – ha sottolineato la segretaria della Sicurezza Interna, Kristi Lynn Noem – altrimenti rischierà l’arresto”

L'amministrazione Trump ha offerto un bonus di 3mila dollari ai migranti che "autodeporteranno". Coloro che non hanno i documenti in regola, secondo il presidente degli Stati Uniti, potrà autodenunciarsi e lasciare volontariamente gli Usa prima della fine dell'anno usufruendo del bonus di 3mila dollari. Secondo il governo americano, i migranti dovrebbero registrarsi a un'app del Dipartimento per la Sicurezza nazionale e fornire i propri dati per ricevere gratuitamente anche il viaggio di rimpatrio.

Coloro che però non vorranno registrarsi per lasciare gli Stati Uniti, rischieranno l'arresto. Il Dipartimento per la Sicurezza interna ha fatto sottolineato che "chi è senza documenti dovrebbe approfittare del regalo e autodeportarsi". Secondo il Dipartimento, la campagna natalizia punta ad accelerare le espulsioni e "ridurre i costi a carico dei contribuenti".

A maggio 2025, l'Immigration and Customs Enforcement ha stimato che il costo medio per arrestare, trattenere ed espellere un migrante irregolare è di circa 17.000 dollari. A ottobre, il governo americano aveva annunciato di voler concedere agli adolescenti migranti una "ricompensa" di 2.500 dollari per tornare volontariamente nel proprio paese di origine. Nei primi sei mesi del secondo mandato di Trump, il governo ha deportato circa 150mila persone.

"Se vuoi tornare volontariamente nel tuo Paese e ti trovi illegalmente negli Usa, ti daremo 3mila dollari durante le vacanze natalizie per rimpatriarti. Ti compreremo un biglietto e ti faremo tornare a casa. – ha sottolineato Kristi Lynn Noem, segretaria della Sicurezza Interna nella seconda amministrazione Trump – Questo vale per le persone che non sono state arrestate, che magari hanno interagito con noi e che non hanno accuse penali a loro carico. È il momento di approfittare dell'offerta, altrimenti si andrà incontro all'arresto".