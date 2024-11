Trump nomina Linda McMahon segretaria all’istruzione, chi è l’ex manager della WWE di wrestling

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Una ex manager della World Wrestling Entertainment (Wwe) è stata nominata da Donald Trump segretaria all'Istruzione. Il delicato incarico è stato assegnato dal prossimo capo della Casa Bianca a Linda McMahon, tempo sia stretta alleata e soprattutto generosa finanziatrice. Nel primo mandato del tycoon, la donna era stata alla guida della Small Business Administration. McMahon ha giocato un ruolo importante nel gettare le basi della seconda presidenza Trump come presidente all'America First Policy Institute, gruppo conservatore addetto alla formazione di futuri leader e in prima linea nel mettere a punto l'agenda per ogni agenzia federale.

Chi è Linda McMahon, la nuova segretaria all'istruzione nominata da Trump

Linda McMahon, 76 anni, tra il 1980 e il 2010 è stata amministratrice delegata della World Wrestling Federation, una federazione di wrestling di proprietà di suo marito Vince McMahon. Tra il 2017 e il 2019 ha fatto parte dell'amministrazione di Donald Trump, ricoprendo l'incarico di direttrice dell'agenzia per le piccole imprese.

"Linda utilizzerà i suoi decenni di esperienza di leadership e la sua profonda comprensione sia dell'istruzione che del business per dare potere alla prossima generazione di studenti e lavoratori americani e rendere l'America il Paese numero uno nell'istruzione al mondo", ha affermato Trump in una nota. Secondo la CNN, tuttavia, quello di Linda McMahon potrebbe essere un incarico molto controverso: all'ex manager del wrestling professionistico infatti potrebbe essere richiesto di supervisionare alla chiusura del dipartimento all'istruzione, la cui abolizione è stata ripetutamente richiesta da Trump nel corso della campagna elettorale.

Per la CNN Linda McMahon potrebbe attaccare gli studenti LGBTQ+

Sempre secondo la CNN, "con il nuovo segretario all'istruzione, il dipartimento potrebbe annullare i cambiamenti apportati dall'amministrazione Biden al Titolo IX che miravano ad ampliare le protezioni per gli studenti LGBTQ+".

Mehmet Oz guiderà i Centers for Medicare and Medicaid Services

Oltre a Linda McMahon, Donald Trump ha indicato Mehmet Oz alla guida dei Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Il chirurgo cardiotoracico, che ha dovuto affrontare serie critiche da parte delle comunità mediche e scientifiche per aver promosso la disinformazione al culmine della pandemia di Covid-19, supervisionerà l'agenzia che opera – con un budget annuale di 2,6 trilioni di dollari – fornendo assistenza sanitaria a oltre 100 milioni di persone negli Stati Uniti.

Durante la pandemia il dottor Oz affermò ripetutamente che il Covid poteva efficacemente essere curato con il farmaco antimalarico idrossiclorochina, nonostante la mancanza di solide prove scientifiche al riguardo.