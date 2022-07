Trump nega emergenza climatica: “Oceani si innalzeranno? Avremo più case con vista mare” L’ex presidente americano Donald Trump ironizza sull’emergenza climatica, dicendo ai sostenitori radunati ad Anchorage, in Alaska, che se gli oceani si alzeranno lo “scenario peggiore sarà che avremo un po’ più di proprietà con vista mare”.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ex presidente americano Trump continua a negare l'emergenza clima nel mondo. Questa volta lo fa scherzando a un comizio ad Anchorage, in Alaska: "Avremo un po' più di proprietà con vista mare, che non è la cosa peggiore del mondo", ha detto nel corso di un evento in vista delle primarie dei Repubblicani, riferendosi all'innalzamento del livello degli oceani.

"Ho sentito che gli oceani si alzeranno nei prossimi 300 anni. Abbiamo problemi più grandi di così", ha detto ancora l'ex presidente, sminuendo ancora la crisi ambientale in corso legata al cambiamento climatico.

Negli Stati Uniti, le elezioni del Congresso sono previste per novembre. Il tycoon ha anche lasciato intendere che vorrebbe ricandidarsi alle elezioni presidenziali del 2024: "Reclameremo la nostra magnifica Casa Bianca", ha annunciato e ha ripetuto di essere stato privato della sua vittoria nelle elezioni del 2020 solo grazie alle frodi elettorali. "Noi fermeremo la criminalità che comanda nelle città governate dai democratici. Riporteremo la legge e l'ordine e faremo pagare alla Cina la responsabilità di aver diffuso il virus" del Covid.

"Insegneremo il patriottismo nelle scuole – ha aggiunto – e il rispetto per la nostra bandiera. A nessun insegnante sarà permesso di portare il tema transgender nelle scuole, senza il consenso dei genitori degli alunni". L'ex inquilino della Casa Bianca ha poi ribadito che se lui fosse stato in carica "non ci sarebbe stata l'invasione russa dell'Ucraina. Se le elezioni fossero andate in modo diverso – ha detto ancora l'ex presidente Usa – non avremmo lasciato l'Afghanistan in quel modo, lasciando materiale militare per miliardi di dollari, e non ci sarebbe stato il disastro ucraino con centinaia di migliaia di morti".

Come piccolo fuori programma, Trump ha poi fatto salire sul palco una donna con suo figlio, che indossavano magliette con disegnate una serie di immagini pop del tycoon. "La voglio", ha scherzato Trump tra gli applausi dei suoi sostenitori.