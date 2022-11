Trova assegno da 4 milioni in stazione, scopre che è di Haribo: ricompensato con 6 pacchi di caramelle “Ho pensato che fosse un po’ troppo poco” ha ammesso l’uomo che si aspettava una ricompensa più generosa. Secondo l’azienda, però, nessuno avrebbe potuto incassarlo così hanno inviato il pacchetto standard di ringraziamento.

A cura di Antonio Palma

Pensate di trovare per caso in stazione un assegno milionario e di contattare il legittimo destinatario ma di ricevere in cambio come ricompensa per il gesto una scatola con solo sei sacchetti di caramelle gommose. È quanto accaduto a un 38enne viaggiatore tedesco che, dopo essersi imbattuto nell’assegno milionario, ha scoperto con stupore che il destinatario era la società Haribo, la nota azienda di dolci e caramelle.

L’episodio, raccontato dal diretto interessato al giornale tedesco Bild, è stato confermato dalla stessa azienda. Il ritrovamento dell’assegno alla stazione ferrovia di Francoforte, in Germania, dove l’uomo protagonista della storia, identificato solo con il nome di Anouar G, lo ha notato sui binari del treno mentre rientrava a casa dopo aver fatto visita a sua madre.

Anouar è ​​rimasto sbalordito quando ha visto la cifra scritta sul biglietto, oltre 4milioni e mezzo di euro, per la precisione 4.631.538,80 €. "C'era una somma così grande che non riuscivo nemmeno a pronunciarla", ha dichiarato l’uomo ai media locali.

Una cifra precisa fino ai centesimi in quanto pagamento tra aziende. L’assegno infatti era stato emesso da un gruppo di supermercati locali per pagare della merce ed era indirizzato appunto ad Haribo ma per qualche motivo qualcuno lo aveva smarrito in stazione.

Al trentottenne non è rimasto altro che contattare Haribo in merito alla sua scoperta. Dall’azienda quindi lo hanno ricontattato ma invece di chiedere indietro l‘assegno, gli hanno detto di distruggerlo e di inviare una fotografia come prova.

Per ringraziarlo, infine, gli hanno inviato a casa una scatola con 6 sacchetti delle note caramelle, in diversi gusti e formati. “Ho pensato che fosse un po' troppo poco” ha ammesso l’uomo che si aspettava una ricompensa più generosa.

L’azienda, confermando il caso, ha però replicato: “Poiché si trattava di un assegno nominativo, nessuno tranne la nostra azienda avrebbe potuto incassarlo. All’uomo abbiamo inviato il nostro pacchetto standard che mandiamo come ringraziamento”.