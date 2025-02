video suggerito

Treno alta velocità travolge tir al passaggio a livello: passeggero morto e decine di feriti in Germania La tragedia nel pomeriggio di martedì ad Amburgo. Il treno con 291 passeggeri a bordo si è trovato davanti un autoarticolato che trasportava binari ferroviari e che stava attraversando ma è rimasto bloccato al passaggio a livello. Morto un passeggero 55enne.

A cura di Antonio Palma

Terribile incidente ferroviario oggi in Germania dove un treno alta velocità si è schiantato contro il semirimorchio di un camion a un passaggio a livello causando la morte di un passeggio e il ferimento di decine di altri viaggiatori. La tragedia nel pomeriggio di martedì ad Amburgo su un treno ICE di Deutsche Bahn che viaggiava sulla linea ferroviaria Amburgo-Harburg-Maschen, in Bassa Sassonia.

Per causa e ancora tutte da chiarire, il convoglio con 291 passeggeri a bordo si è trovato sui binari un autoarticolato che stava attraversando ed è rimasto bloccato al passaggio a livello. La frenata di emergenza azionata dai macchinisti intorno alle 14:10 purtroppo non ha potuto impedire l'incidente ferroviario.

Secondo il bilancio della polizia federale, lo schianto tra treno e tir ha causato la morte di un uomo, un passeggero di 55 anni di Amburgo che è deceduto sul colpo, e il ferimento di altre 25 persone tra cui alcune in maniera grave. Secondo le prime notizie, la vittima viaggiava nella carrozza 4 quando, a seguito dello schianto, è stato sbalzato violentemente.

I soccorritori medici accorsi in massa sul posto, insieme a vigili del fuoco e polizia, hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso poco dopo. Si ipotizza un decesso dovuto a lesioni interne. Soccorsi con vari mezzi gli altri feriti tra cui i più gravi trasportati in elicottero negli ospedali della zona.

La causa dell'incidente, avvenuto nel quartiere Rönneburg di Amburgo, non è ancora chiara. Come si vede dalle foto, sul posto c'è un'immensa distesa di detriti e il camion che è stato colpito è gravemente danneggiato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Hamburger Abendblatt, un testimone oculare ha riferito che il camion stava tentando di attraversare il passaggio a livello quando la sbarra si è chiusa all'improvviso ed è rimasto incastrato con la parte posteriore sui binari.

L'autista del mezzo, che trasportava binari ferroviari, sarebbe saltato fuori dalla cabina all'ultimo momento per salvarsi ed è stato soccorso in stato di shock. Secondo la polizia federale, l'autista è un uomo di 34 anni ora in stato di fermo.