Tre neonati abbandonati nella stessa strada in sette anni: sono tutti figli degli stessi genitori Elsa, la neonata trovata lo scorso 18 gennaio a Newham, a est di Londra, è la sorellina di Harry e di Roman, abbandonati a loro volta, rispettivamente nel 2017 e nel 2019 nella stessa zona della capitale del Regno Unito. Nonostante gli appelli, mamma e papà non si sono mai fatti avanti. I piccoli sono stati tutti già adottati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Una coppia di genitori è sospettata di aver abbandonato alla periferia di Londra il loro terzo neonato nel giro di meno di 7 anni. La notizia è stata diffusa dalla Bbc, che riferisce come all'inizio di quest'anno a Newham, a est della City, era stata ritrovata una bimba piccolissima, avvolta in un asciugamano, dentro un sacchetto di plastica. Visto il freddo di quei giorni i medici l’avevano soprannominata Elsa, come la protagonista del film Frozen.

Ciò che ha lasciato le autorità sorprese è stato poi il test del dna: gli esami hanno infatti rivelato che Elsa aveva entrambi i genitori in comune con due fratellini, denominati baby Harry e baby Roman, abbandonati a loro volta, rispettivamente nel 2017 e nel 2019 nella stessa zona di Londra, e nel frattempo dati in adozione dalla giustizia minorile del Regno Unito.

Malgrado gli appelli di Scotland Yard i genitori finora non sono stati rintracciati. Anche la Metropolitan Police ha lanciato un appello affinché chi ha informazioni si faccia avanti.

Intanto a distanza di sei mesi anche la piccola Elsa è stata adottata. Il Tribunale della Famiglia ha poi spiegato che i bambini, i cui nomi sono stati ora cambiati, "sapranno tutti di essere fratelli e sorelle" e per loro sono in programma "forme di contatto man mano che crescono",.

La giudice Carol Atkinson ha evidenziato come si tratti di un caso "di grande interesse pubblico" ed è per questo che ha deciso di rendere pubblici i dettagli. "L’abbandono di un neonato" in Regno Unito "è un evento molto molto inusuale", ha spiegato. Che in pochi anni ne siano stati lasciati tre nello stesso quartiere e che tutti e tre abbiano, stando al test del Dna, gli stessi genitori, "è un fatto di enorme interesse nella società attuale".