Travolge il fidanzato con l’auto: lo aveva trovato nudo nel letto con la figlia di 7 anni L’episodio risale all’agosto del 2021 e di recente l’uomo, un 29enne del Texas, è stato arrestato.

A cura di Susanna Picone

Un uomo del Texas è stato arrestato con l’accusa di aggressione sessuale aggravata nei confronti di una bambina. L'8 agosto dello scorso anno, secondo la ricostruzione della polizia, una donna ha chiamato i servizi di emergenza intorno all'una di notte dicendo di aver trovato il suo fidanzato nudo nel letto con la figlia di 7 anni. L’uomo – Delmer Orlando Ortiz Licona il suo nome – ha 29 anni. Secondo la ricostruzione dei media locali, quando la mamma della bimba ha chiamato i servizi d’emergenza urlava mentre parlava al telefono: “Cosa le stai facendo?”, è quanto sentiva chiedere il centralinista a cui la donna ha detto che aveva bisogno di un agente a casa. "Ho appena trovato il mio uomo nudo nel letto con mia figlia, per favore sbrigatevi, sta scappando, per favore sbrigatevi”, diceva al telefono. E ancora: "Lo ucciderò, per favore sbrigatevi, ho intenzione di ucciderlo, sta scappando”.

A un certo punto l’operatore del 911 ha sentito la donna dire alla bambina di salire in macchina. Il centralinista ha chiesto se stesse bene e lei rispondere: “Sì, sono arrivata a casa appena in tempo”. E al telefono il 911 ha sentito un forte rumore che faceva pensare a uno scontro e la bambina che urlava e piangeva. Alla domanda su cosa fosse accaduto, la donna ha detto: “È appena passato davanti alla mia macchina”. Aveva insomma travolto il compagno che stava scappando. La telefonata tra l’operatore del 911 e la donna a quel punto è terminata e secondo quanto riferito, l’operatore ha tentato di richiamare la donna più volte senza ricevere risposta. Un mandato d'arresto è stato emesso per il 29enne, che nel frattempo si è detto innocente, e nei giorni scorsi è stato fermato.