Un grosso esemplare di tigre siberiana ha scavalcato un recinto di oltre tre metri di altezza che delimitava la sua gabbia allo zoo e si è avventata su uno dei guardiani che si trovava in zona uccidendolo. L'orribile episodio si è consumato in uno zoo in Sudafrica dove il guardiano, David Solomon, è morto per la frattura del collo provocata dall'animale di oltre trecento chilogrammi che lo ha afferrato mentre tentava di fuggire. La vittima e l'animale, chiamato Jasper, si conoscevano molto bene visto che l'uomo aveva lavorato al parco naturale per 15 anni e aveva allevato la tigre, nata e cresciuta in cattività, da quando era un cucciolo.

"Sfortunatamente David era nel passaggio tra due recinti di tigri e camminava verso i rubinetti dell'acqua quando si è verificato l'incidente e Jasper è uscito dalla gabbia", ha spiegato in un nota lo zoo sudafricano, il Seaview Predator Park di Port Elizabeth, nella Provincia del Capo Orientale, sulla costa meridionale del Paese. Sul caso però è stata aperta una inchiesta per accertare eventuali responsabilità sulla mancanza di sicurezza nello zoo. Secondo la stessa Direzione del parco naturale, la recinzione elettrica nel recinto che ospitava le tigri siberiane Jasper e Jade, pensata proprio per evitare le fughe degli animali, era in riparazione quando Jasper è saltato sulla recinzione esterna ed è scappata.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto David ha tentato di scalare la recinzione di un altro recinto per mettersi in salvo, ma è stato rincorso e afferrato da Jasper che lo ha tirato indietro con tale forza da rompergli il collo il collo. Successivamente la tigre è saltata in un altro recinto dove ha combattuto e ucciso un'altra tigre, di nome Judah. I gestori del parco a quel punto avevano già dichiarato l'emergenza spingendo tutti i visitatori a lasciare l'area. L'animale è stato poi sedato e riportato in gabbia.