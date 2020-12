Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata alle 06:28 di oggi, lunedì 28 dicembre, in Croazia, ad una profondità di 10 chilometri, precisamente a una cinquantina di chilometri dal centro di Zagabria e a 13 dall'abitato di Petrinja, dove i cittadini sono scesi in strada e sono stati segnalati danni ad alcuni edifici. Ne ha dato notizia il Centro Ricerche simologiche Ogs oltre all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Il sisma è stato avvertito anche in Friuli Venezia Giulia, in particolare nell'area di Trieste, in particolare in zona San Giacomo e sulle Rive, e della Bassa friulana, da dove sono arrivate diverse segnalazioni ai vigili del fuoco. Tam tam sui social di network anche da Gorizia. Tuttavia, non sarebbe stato segnalato alcun danno a cose o persone, ma solo tanta paura da parte della popolazione.

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere in Croazia, con ripercussioni anche sul territorio italiano. Il 22 marzo scorso due scosse – anche in quel caso all'alba – causarono danni in diverse zone di Croazia e Slovenia e due morti nella zona di Zagabria e furono avvertite in Friuli. L'ultima, in ordine cronologico, è stata segnalato lo scorso 1 novembre: il sisma di magnitudo 4.8 è stato registrato alle ore 14:15 nella Costa Croata Settentrionale a una profondità di 10 chilometri. L’epicentro del terremoto è stato localizzato a pochi chilometri dalla località costiera di Zara. Il sisma è stato avvertito in tutta la Croazia centro-meridionale e anche in Bosnia Erzegovina, fin sulla capitale Sarajevo. Anche in questo caso il terremoto è avvertito anche in Italia, fin sulla costa adriatica delle Marche, in particolare nella zona di Ancona e nella città e nella provincia di Trieste, in Friuli Venezia Giulia.