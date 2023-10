Terremoto in Afghanistan, il governo talebano: “Più di duemila morti, 12 villaggi distrutti” Drammatico il bilancio del terremoto di magnitudo 6.3 che ha colpito l’Afghanistan nelle scorse ore. Il governo talebano fa sapere che c’è urgente bisogno di aiuti.

A cura di Valerio Papadia

Il terremoto del 2022 a Gayan, Afghanistan

Si fa drammatico il bilancio del terremoto di magnitudo 6.3 della scala Richter che, nelle scorse ore, ha colpito l'Afghanistan: come dichiarato dal governo talebano, le vittime sono più di duemila. Il bilancio, purtroppo, è ancora provvisorio: il sisma ha provocato anche quasi diecimila feriti, mentre 12 villaggi sono stati completamente distrutti, per un totale di 1.329 abitazioni.

Suhail Shaheen, portavoce dei talebani, ha dichiarato ad Al Jazeera che le operazioni di soccorso proseguono senza sosta per dare assistenza ai feriti e agli sfollati e per cercare di individuare altre vittime o altri sopravvissuti. Il portavoce ha anche fatto sapere che c'è urgente bisogno di tutto l'aiuto possibile: tende, medicinali e cibo, in particolare.

Che il bilancio del terremoto in Afghanistan fosse drammatico – contrariamente alle notizie che erano trapelate inizialmente e che parlavano di un centinaio di vittime – era già stato confermato ieri da Abdul Wahid Rayan, portavoce del Ministero dell'Informazione e della Cultura, che all'Associated Press aveva già parlato di circa duemila morti.

Nella mattinata di ieri, sabato 7 ottobre, l'Afghanistan è stato colpito da una serie di eventi sismici, localizzati perlopiù nell'area occidentale di Herat, a circa 40 chilometri dalla città. Il terremoto più inteso è stato quello di magnitudo 6.3, registrato a circa 40 chilometri di profondità; il sisma, però, è stato preceduto e seguito da altre scosse molto intense, di cui una di magnitudo 5.9, un'altra di magnitudo 5.5 e un'altra ancora di magnitudo 4.9.