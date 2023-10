Terremoto in Afghanistan: scossa di magnitudo 6.2, l’epicentro a 40 chilometri da Herat La terra trema in Afghanistan, dove stamattina i sismografi hanno rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 a circa 55 chilometri a Nord-Est di Zindah Jan.

A cura di Alessia Rabbai

(Fonte Usgs)

Una scossa di terremoto si è verificata in Afghanistan. Il sisma nella mattinata di oggi, sabato 7 ottobre alle ore 7 e 12 minuti. La magnitudo è di 6.2 della scala Richter. A registrarlo è stato l‘istituto geosismico americano (Usgs), che ha comunicato le rilevazioni attraverso i suoi canali ufficiali. L'epicentro è localizzato nell'ovest dell'Afghanistan, non lontano da Zindah Jan, ad una distanza di circa 55 chilometri a nord-est della città che si trova nella valle del fiume Hari al centro della provincia di Herat.

L'epicentro è a 40 chilometri da Herat

La scossa principale finora registrata – informa l'Usgs – ha avuto l'epicentro a 40 chilometri dalla città di Herat ad una profondità di 10 chilometri, a seguire se ne è avvertita una seconda di magnitudo 5.5. Da quanto si apprende non ci sono ancora notizie dal posto. La terra trema in Medio Oriente, la popolazione è uscita fuori dalle proprie abitazioni nella città che è appunto la più grande della regione. Non è ancora arrivata una stima di eventuali danni a persone o cose. Per ora non si segnalano danni né registrano vittime.

Oltre al terremoto in Afghanistan, sempre oggi dall'altra parte del mondo se ne è verificato uno in Messico. La terra ha tremato in America, nel sud del Messico, con una scossa di magnitudo 6.0 della scala Richter e che è stato avvertito anche nella Capitale. Il terremoto avrebbe danneggiato alcune strade, tra le quali quella che porta all’Istmo di Tehuantepec, danneggiato le recinzioni di alcuni edifici e causato interruzioni di corrente. Anche in questo caso al momento da quanto si apprende non si registrano vittime.