Tenta di sparare al prete alla messa ma la pistola si inceppa, la scena in diretta video: "Sorrideva" La terribile scena durante una funzione religiosa che veniva trasmessa in live streaming in una chiesa in Pennsylvania, in Usa. Dopo l'arresto del giovane, la polizia è andata a casa del 26enne e ha trovato un altro uomo ucciso a colpi di arma da fuoco.

A cura di Antonio Palma

Un pastore che recita il suo sermone davanti ai fedeli e poi improvvisamente un uomo che si presenta davanti all'altare e gli punta addosso una pistola cercando di sparargli ma l'arma si inceppa e intervengono altri a fermarlo. È la terribile scena ripresa in diretta video durante una funzione religiosa che veniva trasmessa in live streaming in una chiesa in Pennsylvania, in Usa, la Jesus Dwelling Place Church di North Braddock, un sobborgo di Pittsburgh.

La terribile sequenza è andata in scena nel bel mezzo del sermone domenicale del reverendo Glenn Germany a cui assistevano diverse persone. Nel video della diretta, poi diffuso sui social, si vede il pastore che alla vista dell'uomo armato istintivamente si tuffa dietro al suo leggio dopo che l'arma si inceppa. L'aggressore non sembra demordere e scavalca per andare verso l'altra ma un fedele lo raggiunge da dietro correndo e scaraventandolo a terra. Con l'aiuto dello stesso pastore poi l'uomo viene disarmato.

Il pastore e un fedele hanno trattenuto il giovane fino all'arrivo delle forze dell'ordine. "L'arma non è riuscita a sparare", ha detto in un comunicato stampa la polizia di stato della Pennsylvania che ha identificato l'uomo armato come Bernard Polite, 26 anni. Dopo l'arresto del giovane, la polizia è andata a casa sua ha trovato un altro uomo ucciso a colpi di arma da fuoco. Si tratta di un 51enne parente del ragazzo.

Il pastore Germany ha detto alla polizia che, dopo averlo disarmato, ha parlato al 26enne che si è scusato. Stando la suo racconto, Polite sembra soffra di problemi mentale. Il 26enne infatti gli avrebbe detto di aver sentito delle voci. "Le voci erano nella sua testa e dicevano ‘vai a sparare al pastore" ha spiegato Germany

"Si è alzato e mi ha sorriso e solo quando è arrivato vicino all'altare l'ho visto estrarre una pistola e tutto quello che potevo fare era semplicemente abbassarmi e scappare”, ha detto il pastore ai media locali, raccontando: "Ha premuto il grilletto. L'ho sentito sparare ma Dio ha bloccato la pistola in modo che il proiettile non uscisse”, ha concluso.