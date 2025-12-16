Tempesta di vento abbatte la replica della Statua della Libertà: il video del crollo tra le auto

La statua alta 35 metri che si inclina pericolosamente, poi i venti tempestosi che la spingono sempre di più verso il basso fino al crollo di schianto che la manda in frantumi tra le auto nel parcheggio del centro commerciale. È la scena del crollo di una replica della Statua della Libertà installata in Brasile e immortalata anche in un video. L’incidente, che per fortuna non ha causato feriti, è avvenuto ieri pomeriggio davanti a un centro commerciale a Guaíba, nell'area metropolitana di Porto Alegre. In quel momento in zona la Protezione aveva diramato l'allerta rossa, con venti che superavano i 90 km/h.

La forte tempesta che ha colpito la Regione lunedì ha causato diversi danni tra cui quello più evidente è stato proprio il crollo della statua della Libertà, una replica sul modello di quella di New York, installata all'inaugurazione del megastore nel 2020. Si tratta di una statua alta complessivamente 35 metri realizzata in fibra di vetro e dal peso di oltre tre tonnellate costata 1,5 milioni di Real Brasiliani, circa 240mila euro. Il crollo però ha interessato esclusivamente la parte superiore, alta 24 metri, che è cascata al suolo mandando in frantumi testa e braccia che sono rotolate verso le auto parcheggiate poco lontane. La base della struttura invece è rimasta intatta.

La catena commerciale proprietaria del negozio ha assicurato che non ci sono state vittime né danni a terzi, che l'area è stata prontamente isolata per motivi di sicurezza e che una squadra incaricata ha rimosso i detriti nelle successive ore. In una dichiarazione ha affermato che tutte le statue della catena hanno le necessarie autorizzazioni e che l'installazione rispetta i criteri di sicurezza richiesti. L'azienda ha inoltre annunciato che verrà effettuata un'ispezione tecnica per indagare sulle cause dell'incidente e adottare le misure necessarie per prevenire futuri problemi.