Tartaruga appena nata ha defecato solo plastica per sei giorni: trovano solo quello sulle spiagge “La stavano curando ma poi ha iniziato a defecare e ha defecato la plastica per sei giorni. Non sono uscite feci, solo plastica pura”, hanno raccontato gli addetti dello zoo di Taronga, a Sidney.

A cura di Antonio Palma

Un cucciolo di tartaruga marina verde, salvato dai volontari su una spiaggia di Sydney, in Australia, aveva mangiato così tanta plastica che per sei giorni ha defecato solo pezzi di plastica.

La denuncia arriva dagli addetti dell'ospedale veterinario dello zoo di Taronga, il giardino zoologico della città di Sydney, nel Nuovo Galles del Sud

"La tartaruga è stata portata al Taronga Wildlife Hospital con lo stomaco completamente pieno di plastica e ci sono voluti sei giorni perché tutta la plastica passasse nel suo sistema e l'animale la espellesse" hanno raccontato dallo zoo, rivelando che fortunatamente si tratta di una storia a lieto fine visto che la tartaruga è sorprendentemente sopravvissuta e ora sta bene, nonostante i gravi danni con cui era arrivata.

Quando è stata trovata, sdraiata supina vicino alla spiaggia di Tamarama, infatti pesava solo 127 grammi, le mancava una delle sue quattro pinne, l"altra era danneggiata e aveva un buco nel guscio.

I guai più seri però non si vedevano ad occhio nudo, infatti l'animale aveva ingerito tutto quello che aveva trovato a portata di mano e cioè minuscoli frammenti di ogni tipo di plastica.

"Alcuni frammenti erano molto affilati e avrebbero potuto causare gravi danni interni, quindi la tartaruga è fortunata ad essere viva" assicurano dallo zoo australiano.

“La stavano curando ma poi ha iniziato a defecare e ha defecato la plastica per sei giorni. Non sono uscite feci, solo plastica pura", ha raccontato l'infermiera veterinaria Sarah Male, denunciando: "Questo è tutto ciò che alcune di queste povere piccole mangiano appena nate. C'è così tanta plastica intorno a loro che la consumano come primo cibo iniziale".

Il Taronga Wildlife Hospital cura fino a 80 tartarughe marine ogni anno, molte delle quali sono ricoverate con gravi lesioni causate dalle reti da pesca, oltre che dall'ingestione di uncini e plastica. "Se tutti spendessero solo un po' del loro tempo per raccogliere un po' di spazzatura – non deve essere per forza sulla spiaggia – allora potremmo fare la differenza", ha aggiunto Male. La tartaruga adesso sta meglio, pensa 400 grammi ma ci vorrà un ano perché venga rimessa in libertà