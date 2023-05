“Svuotate le tasche e salite sulla bilancia”: la compagnia aerea che pesa i passeggeri prima del volo La compagnia aerea Air New Zealand dà il via alla campagna di rilevazione del peso dei passeggeri, che durerà fino al 2 luglio. Per garantire la sicurezza a bordo, viaggiatori e bagagli a mano verranno pesati prima dell’imbarco, ma i risultati resteranno anonimi.

A cura di Teresa Fallavollita

Se nel mese di giugno vi capiterà di passare dall’Auckland International Airport, scalo aeroportuale della Nuova Zelanda, potrebbe venirvi fatta un’insolita richiesta: “Togliete le scarpe, svuotate le tasche e salite sulla bilancia”.

In tal caso, niente panico o allarmismi: dal 31 maggio al 2 luglio, infatti, la Air New Zealand, compagnia aerea di bandiera neozelandese, svolgerà un’indagine a campione per ampliare e aggiornare i dati relativi al peso dei passeggeri e dei loro bagagli a mano.

Questa misurazione, su richiesta dall’agenzia governativa Civil Aviation Authority Of New Zealand, viene effettuata ogni 5 anni, così da avere informazioni il più possibile veritiere: si tratta infatti di un sondaggio a campione necessario per studiare e organizzare il peso del carico e la sua distribuzione nei velivoli, come specificato dalla stessa compagnia.

L’ultima rilevazione era stata svolta nel 2015, ma le successive erano state temporaneamente interrotte a causa della pandemia. Sempre a causa delle restrizioni, nel 2021 questa ricerca era stata condotta esclusivamente sul campione dei voli domestici.

Le bilance verranno posizionate all’ingresso dell’aeroporto di Auckland, e al momento del check in ai passeggeri verrà chiesto di salirvi, così da poter registrare il loro peso all’interno del sistema.

Alcune premesse necessarie: considerando che si tratta di un tema particolarmente sensibile, tutta la rilevazione avverrà in anonimo. Il peso della persona sulla bilancia non sarà visibile in alcun modo, nemmeno al responsabile del sondaggio, ma verrà direttamente inserito nel sistema, anche in questo caso senza venire in alcun modo associato a nomi o cognomi.

La partecipazione al sondaggio resta comunque volontaria, anche se si tratta di un passaggio fondamentale per la completa sicurezza del volo.

“Pesiamo tutto ciò che va su un aereo – spiega Alastair James, addetto al controllo del carico della Air New Zealand e responsabile di questa rilevazione – dai pasti che vengono serviti a bordo alle valigie in stiva. Per i passeggeri, il personale e i bagagli in cabina si usano pesi medi, che vengono calcolati sulla base di misurazioni a campione come questa”.

L’intento della campagna, che durerà fino al 2 luglio 2023, è quello di acquisire il peso di almeno 10.000 passeggeri e dei loro bagagli.