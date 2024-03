Stuprò e uccise una studentessa: assassino scoperto dopo 44 anni grazie al DNA su un chewing gum Dopo 44 anni un 60enne di Portland, in Oregon, è stato dichiarato colpevole per l’omicidio di Barbara Tucker, verificatosi nel 1980 quando la vittima aveva solo 19 anni. La sentenza arriverà a giugno: a incastrarlo il DNA presente su un pezzo di gomma da masticare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Dopo 44 anni è stato risolto uno del cold case più intricati degli Stati Uniti. E tutto grazie al Dna dell'assassino isolato su un pezzo di chewing gum. Robert Plympton, oggi 60enne residente a Portland, in Oregon, è stato dichiarato colpevole la scorsa settimana di omicidio di primo grado per il delitto, consumatosi nel 1980, della studentessa del Mt. Hood Community College di Gresham, Barbara Tucker dal giudice distrettuale della contea di Multnomah, Amy Baggio.

La vittima, che all'epoca dei fatti aveva 19 anni, fu "rapita, aggredita sessualmente e picchiata a morte" il 15 gennaio 1980, si legge in una nota. Tuttavia, le accuse di stupro e abuso sessuale contro Plympton sono state ritirate, secondo un documento rilasciato dall'ufficio del procuratore distrettuale di Multnomah County.

Il 60enne si è dichiarato non colpevole e i suoi avvocati hanno affermato che intendono fare appello contro le sue condanne. Plympton rimane in custodia nella contea di Multnomah mentre attende la sentenza definitiva. La prossima udienza è in programma a giugno.

L'omicidio di Barbara Tucker avvenne 44 anni fa. Il corpo senza vita della ragazza fu scoperto vicino a un parcheggio da alcuni studenti che stavano andando a lezione al College a Gresham, in Oregon. I tamponi prelevati durante l'autopsia di Tucker sono stati utilizzati per creare un profilo del DNA del sospettato, secondo quanto spiga in un comunicato stampa il procuratore distrettuale. Una pausa nelle indagini è arrivata dopo che la polizia ha chiesto alla società di tecnologia del DNA con sede in Virginia, la Parabon NanoLabs, di esaminare il profilo e cercare di identificare possibili corrispondenze, con un test ad hoc che permettesse anche di prevedere i tratti fisici del killer.

CeCe Moore, capo genealogista genetico della Parabon, ha spiegato che mentre stava ricostruendo gli alberi genealogici delle persone che condividevano il DNA con il campione fornito dalla polizia, ha scoperto le schede di reclutamento di uomini dai capelli rossi della Seconda Guerra Mondiale. "C'era un'altissima probabilità che la persona che aveva ucciso e violentato Barbara avesse i capelli rossi", ha dichiarato. E il cerchio ha cominciato a restringersi.

A marzo 2021, Moore è stata in grado di identificare Robert Plympton come possibile sospettato. Gli investigatori hanno utilizzato queste informazioni per iniziare a sorvegliare Plympton e hanno raccolto un pezzo di gomma da masticare che gli avevano visto sputare. Il DNA estratto dalla gomma corrispondeva al profilo dei tamponi dell'autopsia e Plympton è stato arrestato l'8 giugno di quell'anno. A tre quasi tre anni di distanza è arrivata la dichiarazione di colpevolezza.