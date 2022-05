Strage nel giorno della Festa della mamma: uccide i suoi tre bambini con l’aiuto del figlio 16enne Angela Dawn Flores, 38 anni, ha ammesso di aver ucciso i suoi figli, presumibilmente con l’aiuto di suo figlio adolescente, a Woodland Hills (Los Angeles), domenica scorso, giorno della Festa della Mamma. Ora è in carcere.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna americana di 38 anni ha ammesso di aver ucciso i suoi tre figli, presumibilmente con l'aiuto di un quarto figlio, un ragazzo di 16 anni. Angela Dawn Flores, 38 anni, ha detto alle autorità di aver tolto la vita a Natalie, 12 anni, e ai suoi gemelli Nathan e Kevin, 8. Ora, secondo il dipartimento di polizia di Los Angeles, è in carcere e la sua cauzione è stata fissata a 6 milioni di dollari. Suo figlio e presunto complice è trattenuto senza cauzione a Sylmar Junevile Hall per omicidio.

I fatti sono avvenuti domenica 8 maggio, Festa della Mamma, a Woodland Hills poco prima delle 8 del mattino. Quando i paramedici sono giunti sul posto, i figli della Flores erano già morti. La notte prima degli omicidi, la 38enne era stata sentita urlare: "La mia famiglia sta abusando di me!". Quindi è andata nel cortile della sua vicina di casa, ha aperto una Bibbia e ha acceso delle candele, secondo un altro vicino. Sul posto è giunta una squadra di paramedici che ha messo Flores su una barella. La donna avrebbe cercato di liberarsi e urlato: ‘Dov'è la mia Bibbia? Dov'è la mia Bibbia?' Non è chiaro cosa sia successo tra lo sfogo della donna e il ritrovamento dei bambini il giorno successivo.

Le autorità hanno ricevuto una chiamata ai servizi di emergenza sanitaria per un incidente a casa intorno alle 7:40 di domenica. Flores si era trasferitain quell'abitazione circa tre mesi fa; in precedenza viveva nella zona di Kansas City e lì lavorava in una società di costruzioni, secondo il suo profilo Facebook. La donna e suo figlio avrebbero cercato rifugio in due diverse case del quartiere prima dell'arrivo della polizia domenica mattina, secondo l'emittente KTTV. La causa della morte dei bambini non è stata menzionata dalle autorità.