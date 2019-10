Un incendio su un treno passeggeri in Pakistan ha provocato la morte di decine di persone. È drammatico il bilancio dell’incidente. Al momento, si contano almeno 73 vittime e molte altre decine di persone sono rimaste ferite. Il violento incendio è divampato oggi su un treno passeggeri vicino alla città di Liaquatpur, nella provincia orientale del Punjab. Stando alle prime informazioni, il violento rogo sarebbe stato causato dall'esplosione di un cucinino a gas che alcuni passeggeri stavano usando impropriamente per prepararsi la colazione a bordo. Il treno viaggiava da Karachi a Rawalpindi. Tra i feriti, secondo quanto fa sapere la polizia del distretto di Rahim Yar Khan, almeno dodici sono in condizioni molto gravi. Il primo ministro Imran Khan ha espresso il suo "profondo dolore per la perdita di vite preziose" e ha invitato le autorità a fornire "la migliore assistenza possibile" ai feriti. Ha intanto cercato di ricostruire l’accaduto il ministro delle Ferrovie Shaikh Rashid Ahmed, secondo cui il treno stava arrivando dalla città meridionale di Karachi a Lahore, ad est, quando è esploso “un cilindro di carburante utilizzato dai passeggeri per cucinare la colazione”.

Molti passeggeri sono morti gettandosi dal treno in corsa – L'incendio ha distrutto tre delle carrozze del treno passeggeri. Secondo i rapporti, alcune persone sono morte saltando dal treno in movimento per sfuggire alle fiamme. "Le persone che infilano le stufe sui treni per preparare i pasti durante i lunghi viaggi sono un problema comune", ha spiegato il ministro Shaikh Rashid Ahmed. Baqir Husain, il capo del servizio di soccorso distrettuale, ha dichiarato che il bilancio delle vittime potrebbe purtroppo ancora aumentare.