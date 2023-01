Strage durante la notte in California, 6 persone uccise in casa: tra loro anche un bimbo di 6 mesi Sei persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco durante la notte in California. Secondo quanto reso noto, si tratterebbe di una famiglia presa di mira da una gang. Tra le vittime anche un bimbo di 6 mesi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sei persone, tra cui una giovane di 17 anni e il figlio di sei mesi, sono morte in seguito a una sparatoria avvenuta durante la notte in un'abitazione della California. La polizia è intervenuta intorno alle 3.30 del mattino su sollecitazione dei residenti di Goshen, quartiere di Visalia a sud di Fresno.

Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato i corpi della ragazza e del figlioletto in strada mentre un terzo cadavere si trovava vicino al portone d'ingresso dell'abitazione. In casa sono stati rinvenuti altre tre vittime. Secondo quanto dichiarato dalle forze dell'ordine, due sospetti sarebbero attualmente in fuga. Stando alle prime informazioni rese note, il crimine potrebbe essere legato a un regolamento di conti tra gang criminali.

Lo sceriffo della contea ha dato mandato di perquisizione nell'abitazione nella quale si è verificata la sparatoria. Secondo le autorità, infatti, alla base del crimine potrebbero esserci questioni in sospeso legate allo spaccio di stupefacenti. La famiglia sterminata, secondo gli agenti, sarebbe stata presa di mira dalla criminalità organizzata già nelle scorse settimane.

In aggiornamento