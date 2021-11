Strage di bambini in California: uccisi madre e 4 figli, arrestato il padre A Lancaster, in California, una donna e quattro bambini – tutti di meno di 12 anni – sono stati trovati morti all’interno di una casa.

A cura di Davide Falcioni

Una nuova strage legata all'utilizzo delle armi da fuoco negli Stati Uniti. A Lancaster, in California, una donna e quattro bambini – tutti di meno di 12 anni – sono stati trovati morti all'interno di una casa. Secondo le prime ricostruzioni dei media Usa la carneficina sarebbe avvenuta ieri sera. I sospetti del delitto ricadrebbero sul padre dei bimbi, che è stato fermato dopo essersi recato alla stazione dello sceriffo.

I corpi della donna e dei cinque bambini – una femmina e tre maschi – sono stati trovate domenica sera in una casa nella città di Lancaster. Il luogo della strage si trova a nord di Los Angeles, nella desertica Antelope Valley in California. Tutte le vittime presentavano gravi ferita da arma da fuoco all'altezza del torace e i paramedici, chiamati dalla polizia, hanno dichiarato che per tutti la morte è stata istantanea. Il killer, che si ritiene sia il padre dei bambini, è stato tratto in arresto dopo essersi presentato spontaneamente alla stazione dello sceriffo di Lancaster ed essere stato interrogato dagli investigatori.

La strage di Lancaster arriva all'indomani di un altro grave incidente causato dal possesso delle armi da fuoco: a Brooklyn Park, nei sobborghi di Minneapolis, un bambino di 5 anni è stato ucciso per errore da un ragazzino di 13. Stando a quanto accertato il tredicenne ha sparato “accidentalmente”: a quanto pare stava registrando un filmato da pubblicare sui social con altri quattro-cinque bambini. In casa il gruppetto aveva trovato un fucile e aveva deciso di utilizzarlo per giocare: l'arma però era carica e quando è stato premuto il grilletto un proiettile ha raggiunto la vittima, uccidendola sul colpo.