Strage al pigiama party, per l’omicidio dei 3 bimbi e della mamma arrestato il fidanzato della donna Il 31enne Damien Bendall deve rispondere dei quattro omicidi della strage al pigiama party in casa avvenuta a Killamarsh, nel Regno Unito. L’uom è il fidanzato della 35enne vittima dell’attacco insieme ai suoi due figli John Paul Bennett, 13 anni, Lacey Bennett, 11 anni, insieme a una amichetta di quest’ultima, la undicenne Connie Gent.

A cura di Antonio Palma

È il 31enne Damien Bendall l’uomo arrestato per la strage al pigiama party in casa avvenuta a Killamarsh, nel Regno Unito, nella notte tra sabato e domenica scorsi. L’uomo era nell’abitazione e probabilmente stava partecipando alla festa quando è avvenuta la strage durante la quale son stati uccisi Terri Harris, 35 anni, insieme ai suoi due figli John Paul Bennett, 13 anni, Lacey Bennett, 11 anni, insieme a una amichetta di quest’ultima, la undicenne Connie Gent. Il 31enne che ora deve rispondere dei quattro omicidi infatti è il fidanzato della 35enne vittima dell’attacco.

Secondo giornali locali, l’uomo è stato fermato dalla polizia già nell’immediatezza di fatti, subito dopo la scoperta dei quattro cadaveri nell’abitazione di Chandos Crescent a Killamarsh, nel Derbyshire. L’uomo infatti è stato preso in custodia dagli agenti della polizia inglese domenica sera. L’uomo era in casa ricoperto di sangue, sia delle vittime che proprio visto che era ferito. Gli investigatori pensano possa aver messo in atto un gesto autolesionista dopo aver commesso la strage. Soccorso e trasportato in ospedale, gli sono state riscontrate ferite da arma da taglio ed è ora ricoverato ma in condizioni giudicate non gravi dai medici. L’uomo rimane in ospedale ma in stato di fermo.

Il 31enne Damien Bendall frequentava la vittima da diverso tempo e, come hanno confermato i vicini di casa, era di casa nell’abitazione dove si è consumata la strage. Gli investigatori della polizia del Derbyshire però mantengono il massimo riserbo sulle indagini e cIlhiedono a chiunque abbia informazioni sui fatti di farsi avanti e hanno creato un portale online per inviare segnalazioni, come video di telecamere a circuito chiuso o filmati dashcam. La casa rimane sotto sequestro per permettere gli ulteriori rilievi della polizia scientifica. I poliziotti stano setacciando anche tutto il quartiere e ieri sono stati visti agenti perlustrare i cassonetti e un parco vicino in cerca di prove.