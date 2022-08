Stop al distanziamento e alla quarantena per contatti Covid: le nuove linee guida dei CDC americani Rivoluzione dei CDC americani nella gestione della pandemia di Covid-19: nelle nuove linee guida pubblicate nelle scorse ore stop al distanziamento sociale di 2 metri e alla quarantena dei contatti per il controllo della contagio.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stop alla distanza sociale e alla quarantena per il controllo della pandemia di Covid-19.

È una piccola rivoluzione quella contenuta nelle nuove linee guida della gestione dell'emergenza Coronavirus realizzate dai CDC, cioè i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, americani, pubblicate ieri, giovedì 11 agosto.

Tra i punti più importanti, l'eliminazione della distanza di 2 metri di sicurezza per ridurre il rischio di esposizione al contagio, che è sempre stato tra i capisaldi della lotta al virus da inizio pandemia.

Questa decisione è il simbolo di quanto sia cambiata la situazione non solo negli Usa ma in tutto il mondo nel corso degli ultimi 2 anni. Quasi l'intera popolazione americana ha una certa immunità dovuta alla vaccinazione o alla guarigione. "Le condizioni attuali di questa pandemia sono molto diverse da quelle degli ultimi due anni", ha detto Greta Massetti, che guida il ramo di epidemiologia e prevenzione sul campo presso il CDC.

Perché sono cambiate le linee guida dei CDC Usa

Massetti ha pertanto spiegato che "gli elevati livelli di immunità della popolazione dovuti a vaccinazioni e infezioni precedenti e i numerosi strumenti disponibili per proteggere la popolazione in generale e le persone a rischio più elevato, ci consentono di concentrarci sulla protezione da gravi malattie da Covid-19".

Ancora, le nuove linee guida del CDC affermano che il tracciamento dei contatti, altro segno distintivo durante la pandemia, dovrebbe essere limitato agli ospedali e ad alcune situazioni di vita di gruppi ad alto rischio come le case di cura.

Tutte le novità sulla gestione del Covid-19

Infine, sparisce la raccomandazione di mettere in quarantena le persone che sono state esposte al Covid-19 ma non sono infette.

Alcune misure, tuttavia, restano: vengono incoraggiati i test per le persone con sintomi e i loro contatti stretti, viene consigliato l'isolamento ai positivi per almeno 5 giorni e l'uso della mascherina per altri 10 giorni quando in compagnia. Mascherine raccomandate ancora al chiuso.

Ci sono anche nuovi consigli su cosa fare se i sintomi del Covid-19 si ripresentano dopo la negativizzazione. Se si finisce l'isolamento e i sintomi del Covid-19 peggiorano, si dovrebbe ricominciare l'isolamento e consultare il medico.

Le nuove raccomandazioni per le scuole

Alcune delle modifiche alle linee guida si applicheranno alle scuole.

L'agenzia ha rimosso la raccomandazione che i bambini che sono contatti di qualcuno che è risultato positivo al Covid-19 eseguano regolarmente test – e risultino negativi – di rimanere in classe, il che era noto come test-to-stay.

Alcuni educatori hanno affermato che non si aspettavano che le linee guida aggiornate del CDC cambiassero molto, almeno per quest'anno scolastico.