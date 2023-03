Stella uccisa a 16 anni da squalo toro nel fiume, animali saranno catturati ed etichettati La decisione delle autorità locali dell’Australia Occidentale nell’ambito delle ulteriori misure messe in campo dopo la terribile tragedia della sedicenne Stella Berry, la ragazzina che all’inizio di febbraio è stata sbranata da un esemplare di squalo toro.

A cura di Antonio Palma

Saranno tutti catturati ed etichettati gli esemplari di squalo toro che circolano alla foce del fiume Swan, nell'Australia occidentale. Lo hanno stabilito le autorità locali dell’Australia Occidentale nell’ambito delle ulteriori misure messe in campo dopo la terribile tragedia della sedicenne Stella Berry, la ragazzina che all’inizio di febbraio è stata sbranata da un esemplare di squalo toro mentre nuotava vicino al Fremantle Traffic Bridge a North Fremantle, sobborgo di Perth.

Gli squali toro che nuotano attraverso il fiume Swan quindi ora saranno catturati ed etichettati per essere monitorati dopo che i test hanno confermato che la specie è stata coinvolta nella recente morte dell'adolescente. Lo scopo è quello di essere in grado di tracciare i movimenti degli squali toro durante l'estate e l'autunno, quando le femmine di squalo spesso entrano nei fiumi per partorire.

Verranno usati ricevitori di monitoraggio acustico per avere un quadro degli spostamenti e quindi per poter diramare le eventuali allerte alla popolazione che possano evitare tragedia come quelle di Stella.

"I fiumi Swan e Canning sono un parco giochi ricreativo molto frequentato. L'espansione del programma di etichettatura aiuterà i ricercatori a saperne di più sui movimenti degli squali toro e a costruire un approccio alla mitigazione della presenza degli squali nei nostri estuari basato sull'evidenza dei dati” ha dichiarato ministro dell'Ambiente dello stato australiano Reece Whitby.

Stella Berry stava nuotando con gli amici dopo essersi tuffata da una barca ignorando completamente che in quel luogo potessero esserci degli squali cos’ come lo ignoravano tutti. L’attacco mortale del 4 febbraio infatti è stato il primo incidente mortale con uno squalo nel fiume Swan da oltre cento anni.

Altri incidenti ci sono stati nel corso degli anni ma mai mortali. L’ultimo risale a due anni fa quando un uomo di Perth fu gravemente morso a una gamba da uno squalo toro mentre stava nuotando nello stesso fiume Swan. Gli squali toro sono comuni nelle acque intorno all'Australia e sono le uniche specie di squali che abitano regolarmente l'acqua dolce.