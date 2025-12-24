Stati Uniti vietano ingresso a 5 funzionari europei, tra cui l’ex commissario Breton: condanna dell’Ue

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate in nella regolamentazione del settore tecnologico, tra cui l’ex commissario europeo Thierry Breton, a cui è stato vietato l’ingresso nel Paese. Il dipartimento di Stato ha motivato il provvedimento spiegando che le loro azioni equivalgono a una “censura” a scapito degli interessi americani.

L'ex commissario Ue Thierry Breton è considerato dagli Usa persona che ha contrastato gli interessi americani. E per questo gli è stato negato il visto.

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate in una rigorosa regolamentazione del settore tecnologico, vietando loro l'ingresso nel Paese. Tra queste c'è appunto l'ex commissario europeo Thierry Breton. Il Dipartimento di Stato ha giustificato le sanzioni affermando che le loro azioni equivalgono a una "censura" a scapito degli interessi americani.

"Per troppo tempo, gli ideologi europei hanno condotto sforzi coordinati per costringere le piattaforme americane a sanzionare le opinioni americane a cui si oppongono", ha dichiarato il Segretario di Stato americano Marco Rubio su X. "L'amministrazione Trump non tollererà più questi palesi atti di censura extraterritoriale", ha aggiunto.

Il francese Thierry Breton è stato commissario europeo per il mercato interno dal 2019 al 2024, con ampie competenze, in particolare in materia digitale e industriale. Tra le altre personalità sanzionate figurano rappresentanti di Ong che combattono la disinformazione online e l'incitamento all'odio, tra cui Imran Ahmed, Clare Melford, Anna-Lena von Hodenberg, fondatrice di HateAid, una Ong tedesca, e Josephine Ballon, della stessa associazione.

In una nota, il Dipartimento di Stato ha parlato di "attivisti radicali e Ong strumentalizzate" che avrebbero promosso "repressioni censorie da parte di Stati stranieri", prendendo di mira "cittadini e aziende americane". Negli ultimi mesi Washington ha più volte criticato le norme Ue sulla regolazione delle piattaforme digitali, considerandole appunto forme di censura, mentre l'Unione europea rivendica il proprio apparato normativo come il più avanzato al mondo in materia di regolazione del digitale.

La reazione di Parigi

Da Parigi è arrivata una ferma condanna: la Francia ha denunciato "nei termini più forti possibili" le sanzioni contro le cinque importanti personalità europee impegnate in una rigorosa regolamentazione del settore tecnologico e nella lotta alla disinformazione online, tra cui Thierry Breton. "La Francia condanna con la massima fermezza la restrizione sui visti imposta dagli Usa a Thierry Breton, ex ministro e commissario europeo, e ad altre quattro importanti personalità europee", ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot.

"Ho appena parlato con Thierry Breton. L'ho ringraziato per il notevole lavoro svolto al servizio dell'Europa. Non cederemo e proteggeremo l'indipendenza dell'Europa e la libertà degli europei", si legge in un post su X il presidente francese Emmanuel Macron.

L'Europa condanna le misure americane contro Breton

L'Europa ha protestato attraverso Antonio Costa, presidente del Consiglio Europeo: "L'Ue condanna le restrizioni ai viaggi degli Stati Uniti nei confronti dei cittadini e dei funzionari europei. Tali misure sono inaccettabili tra alleati, partner e amici. L'Ue rimane ferma nella difesa della libertà di espressione, delle regole digitali eque e della sua sovranità regolamentare" ha scritto Costa su X.

Durissima anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: "La libertà di parola è il fondamento della nostra forte e vibrante democrazia europea. Ne siamo orgogliosi. La proteggeremo. Perché la Commissione europea è il custode dei nostri valori", ha commentato in un post su X la presidente dell'esecutivo Ue, allegando la dichiarazione della Commissione di condanna delle sanzioni contro i cinque cittadini e funzionari europei.