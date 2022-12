Star di TikTok muore a 21 anni in incidente stradale: “Addio a una donna incredibilmente talentuosa” Ali Spice, star di TikTok, dove era seguita da quasi un milione di persone, è morta il 12 dicembre dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale in Florida: “Una delle anime più vibranti che abbia conosciuto”.

A cura di Ida Artiaco

Il mondo dei social media è in lutto per la morte di Ali Spice, star di TikTok, dove era seguita da quasi un milione di persone: la ragazza è deceduta a 21 anni dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale in Florida lo scorso 12 dicembre.

La notizia è stata confermata dagli amici della giovane. In particolare, Ariane Avandi ha scritto: "Il mio cuore spezzato non può nemmeno a descrivere come mi sento in questo momento. Ali sei una delle anime più vibranti, belle dentro e fuori, genuine e amorevoli che ho avuto il privilegio di conoscere. Sei un'amica straordinaria e una donna incredibilmente talentuosa e appassionata".

Tanti sono i messaggi lasciati sui social dai suoi fan. Laine Farrell ha scritto: "Non posso crederci, onestamente. Abbiamo condiviso lo stesso compleanno. La vita è davvero folle". Un follower, commentando uno dei suoi ultimi post, ha scritto: "Non te lo meritavi. Spero che tu stia volando in alto nel paradiso. Hai avuto un enorme impatto sulla mia vita. Ti amo così tanto".

Intanto, proseguono le indagini sulla morte della tiktoker, anche se la polizia non ha ancora rilasciato alcun dettaglio sull'incidente che le è costato la vita.

Ali non è l'unica star di TikTok a essere rimasta vittima di un incidente stradale. Ad agosto scorso la stessa sorte era toccata a Timothy Isaiah Hall, conosciuto come Timbo the Redneck, morto a soli 18 anni dopo essere volato fuori dal finestrino della sua auto proprio mentre cercava di fare un video.

La madre di Timbo, Tassie, aveva condiviso un video sul suo account TikTok confermando che il figlio era morto dopo un "brutto incidente", aggiungendo: "Non ce l'ha fatta. Voglio ringraziare tutti i fan che aveva. Amava TikTok e credeva in tutti i fan. Ha significato molto per lui il vostro supporto".