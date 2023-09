Standing ovation del parlamento canadese per il veterano ucraino ma era filo nazista: “Imbarazzante” L’ormai 98enne Yaroslav Hunka, cittadino canadese ma di origine ucraina, presentato come un veterano nella guerra contro i russi. In realtà ha combattuto al fianco dei nazisti durante la Seconda guerra mondiale in un reparto dipendente dalle SS.

A cura di Antonio Palma

Presentato come un veterano nella guerra contro i russi, era stato salutato con grandi onori e una vera e propria standing ovation del parlamento canadese, peccato che l'anziano ucraino Yaroslav Hunka la sua guerra contro i russi l'ha combattuta al fianco dei nazisti durante la Seconda guerra mondiale in un reparto dipendente dalle SS. È la grave gaffe istituzionale che in questi giorni ha messo in agitazione le autorità del Canada tanto da richiamare l'attenzione anche del Premier Justin Trudeau.

L'ormai 98enne Yaroslav Hunka, cittadino canadese ma di origine ucraina, si era presentato venerdì alla Camera bassa del paramento di Ottawa, come invitato, per assistere alla visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Riconosciuto tra il pubblico, è stato invitato ad alzarsi dal Presidente della Camera Anthony Rota che lo ha presentato come un eroe di guerra, "veterano nella guerra contro i russi" che ha combattuto per la prima divisione ucraina.

“Un veterano di guerra ucraino-canadese della Seconda guerra mondiale, che ha combattuto per l'indipendenza ucraina contro i russi” ed è “un eroe ucraino e canadese” ha dichiarato Rota, alle cui parole tutti hanno risposto con un lungo applauso. Nemmeno l'anziano Hunka forse pensava di ricevere una accoglienza così calorosa da parte dei parlamentari di tutti i partiti. La gaffe è emersa solo quando sono arrivate le proteste delle associazioni ebraiche a cui sono seguite quelle russe e della Polonia.

Le parole di Rota ignorano “il fatto orribile che Hunka ha servito nella 14a Divisione Waffen Grenadier delle SS, un'unità militare nazista i cui crimini contro l’umanità durante l'Olocausto sono ben documentati” hanno accusato dal Centro per gli studi sull'Olocausto “Amici di Simon Wiesenthal”. Lunedì anche il Cremlino e Varsavia hanno affermato che è "scandaloso" che Hunka sia stato presentato al parlamento canadese come un eroe.

"Sono venuto a conoscenza in seguito di ulteriori informazioni che mi fanno pentire della mia decisione di invitarlo" si è scusato lo Speaker della Camera canadese per il quale son arrivate numerose richieste di dimissioni. Un fatto "profondamente imbarazzante" lo ha definito invece il primo ministro Trudeau. "Lo Speaker ha riconosciuto il suo errore e si è scusato, ma è qualcosa di profondamente imbarazzante per il parlamento canadese e per tutti i canadesi, penso in particolare ai parlamentari ebrei" ha detto Trudeau, assicurando di non essere stato avvertito in anticipo dell'invito al veterano.