Sposi trovati morti in camera dopo la prima notte di nozze: l’autopsia e le ipotesi sull’incidente Il tragico incidente è avvenuto in India, nel distretto di Bahraich, dove la giovane coppia si era sposata lo scorso 30 maggio. I due sono stati trovati privi di vita nel loro letto dopo la prima notte di nozze: l’autopsia ipotizza la mancanza di areazione come probabile causa del decesso.

A cura di Teresa Fallavollita

Le autorità indiane cominciano a far luce sul giallo della coppia di neosposi trovata morta in camera da letto dopo la prima notte di nozze.

I primi di giugno The times of India, uno dei principali quotidiani locali, aveva riportato la storia del tragico incidente: i due, giovanissimi, la notte del 30 maggio si erano ritirati nella loro stanza dopo i lunghi festeggiamenti tradizionali, senza più uscirne.

Se in un primo momento le cause della morte apparivano misteriose, l’autopsia ha confermato che entrambi sono deceduti in seguito a un arresto cardiaco. Saranno necessari ulteriori esami per poter stabilire con precisione le cause del malore, ma l’ipotesi per ora più probabile sembrerebbe essere legata alla mancanza di areazione nella stanza.

Pratap Yadav, 24 anni, e Pushpa Yadav, 22, si erano sposati lo scorso 30 maggio nel distretto di Bahraich, nel Nord del Paese.

Secondo la ricostruzione del quotidiano Hindustan Times, la coppia sarebbe arrivata nel paese dello sposo, Godhiya, il giorno dopo le nozze, mercoledì 31 maggio. La sera di giovedì, dopo due giorni di cerimonie e rituali, i neosposi si sarebbero ritirati nella loro stanza.

Allarmati dal fatto che la coppia non fosse più uscita dalla camera, dalla quale non trapelavano segni di vita, il pomeriggio di giovedì i familiari – che alloggiavano in altre parti della casa – hanno allertato la polizia, che ha sfondato la porta chiusa a chiave.

All’interno, la macabra scoperta: i due giovani giacevano sul letto, entrambi privi di vita.

Sabato 3 giugno il referto dell’autopsia ha svelato la causa della morte per arresto cardiaco, avvenuta probabilmente nel sonno: le analisi del team forense, infatti, hanno individuato nell’insufficiente ventilazione della stanza il probabile motivo del decesso.

“Gli esperti forensi hanno esaminato la stanza dei novelli sposi e hanno rivelato che la camera da letto era priva di ventilazione e di sistemi per la circolazione d’aria; non si può quindi escludere la possibilità di un arresto cardiaco causato dalla mancanza di areazione”, la dichiarazione del sovrintendente della polizia locale, Prashant Kumar, riportata dal The times of India.

A rafforzare questa ipotesi, il fatto che la camera della coppia fosse chiusa a chiave dall’interno e l’assenza di ogni segno o ferita sui corpi delle vittime, che quindi porta ad escludere l’eventualità di un’aggressione.

I familiari avrebbero inoltre riferito di aver mangiato gli stessi cibi degli sposi, quindi anche l’ipotesi di un’intossicazione sembrerebbe ancor più improbabile.

Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori chiarimenti, a seguito degli esiti degli esami che verranno condotti presso il Lucknow State Laboratory of Forensic Sciences.

Intanto, la coppia è stata cremata a Godhiya, in un’unica pira funeraria.