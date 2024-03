Spari vicino a Filadelfia, almeno 3 morti: è caccia all’uomo, killer barricato con ostaggi La strage è avvenuta questa mattina a Falls Township, nella contea di Bucks, non lontano da Philadelphia. Il killer ha ucciso tre persone poi si è spostato in un’altra città barricandosi in casa con degli ostaggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

È di almeno tre morti il bilancio della sparatoria avvenuta questa mattina a Falls Township, nella contea di Bucks, non lontano da Philadelphia.

Lo riportano i media locali citando fonti delle forze dell’ordine. Le vittime sarebbero persone note al killer. Secondo la Fox l’assalitore, attualmente in fuga, sarebbe Andre Gordon, 26 anni. L’uomo è stato visto l’ultima volta alla guida di un veicolo rubato e si sarebbe barricato con alcuni ostaggi a Trenton, in New Jersey.

Lo riporta Cnn, secondo cui le forze dell'ordine sarebbero state chiamate poco prima delle 9 del mattino, ora locale. Dopo essersi messo alla guida di un veicolo rubato Gordon avrebbe aperto il fuoco contro due persone di sua conoscenza che vivevano in una casa. Successivamente si sarebbe spostato di alcuni chilometri per colpire un altro individuo.

Dopo la sparatoria, la polizia ha riferito che Gordon ha rubato un'auto minacciando con una pistola il proprietario nel parcheggio di un Dollar General sulla Bristol Pike a Morrisville. Il conducente non è rimasto ferito, secondo la polizia. Secondo le autorità di Falls Township Gordon avrebbe conosciuto tutte le sue vittime. Si ritiene che l'uomo "al momento sia un senzatetto e abbia legami con la zona di Trenton, nel New Jersey", la città in cui si è poi barricato con degli ostaggi.

La polizia ha descritto il sospetto come armato e pericoloso. "Stiamo indagando con l'assistenza dell'ufficio del procuratore distrettuale e dell'FBI. Si ritiene che sia in possesso di un fucile d'assalto che ha utilizzato per commettere gli omicidi. Si ritiene che Gordon possa essere in possesso di armi aggiuntive", ha aggiunto la nota della polizia.