Spari contro camper in Corsica, ferita turista italiana: aperta un’inchiesta per tentato omicidio Nella serata di ieri, diversi colpi di pistola hanno raggiunto un camper parcheggiato in un’area di sosta vicino a Casanova, in Corsica. Gravemente ferita all’addome una turista italiana di 58 anni che si trovava in vacanza con la famiglia. Operata nella notte, non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Teresa Fallavollita

Questa notte in Corsica, nella regione di Corte, una turista italiana è stata vittima di un drammatico episodio: la donna è stata colpita da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava all’interno del suo camper, con la famiglia.

La donna in primo momento è stata portata d'urgenza all'ospedale di Corte, ma data la gravità della sua situazione è stata immediatamente trasferita in elicottero all'Ospedale di Bastia, dove nella notte è stata operata d'urgenza, a causa della grave ferita all’addome riportata. La turista non sarebbe ora in pericolo di vita.

Sarà la polizia, adesso, a dover far luce sulle cause dell’avvenuto.

La vicenda, secondo quanto riportato dal quotidiano locale "Corse Matin", è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 22, quando la donna è stata improvvisamente raggiunta da un proiettile che l’ha gravemente ferita all’addome.

La turista, 58 anni, al momento dell’evento si trovava all’interno del suo camper, parcheggiato in un’area di sosta lungo la strada RT 20, nei pressi di Casanova, nella Corsica settentrionale.

Con lei si trovava anche il marito, che però non è stato ferito.

Il veicolo della coppia è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Le forze dell’ordine sono già in campo per cercare di chiarire la situazione, a partire dall’identificazione di chi ha sparato e delle motivazioni.

"La pista di un colpo sparato accidentalmente non è quella che gli inquirenti ritengono più probabile", riferisce il procuratore della Repubblica di Bastia, Arnaud Viornery, facendo il punto sulla sparatoria avvenuta nella notte.

La Procura di Bastia ha comunicato di aver aperto un'inchiesta per tentato omicidio. La coppia aveva parcheggiato in un'area di sosta e stava facendo "campeggio libero", ossia non si appoggiava ad apposite strutture, predisposte per tende e camper.

Secondo quanto riportato, la famiglia, che si stava godendo qualche giorno di vacanza sull’isola, avrebbe dovuto far rientro in Italia nella giornata di oggi.

La donna si trova ora sotto osservazione all’Ospedale di Bastia, dove nella notte è stata operata d'urgenza a causa della grave ferita all’addome, ma non sarebbe in pericolo di vita.