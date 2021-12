Sparatoria a Denver negli Stati Uniti, un uomo ha ucciso tre persone e ferito altre tre La polizia di Lakewood, sobborgo di Denver in Colorado, fa sapere che il responsabile è morto dopo una sparatoria con le forze dell’ordine.

A cura di Enrico Tata

Negli Stati Uniti un uomo ha ucciso tre persone e ferito altre tre, tra cui un poliziotto. La polizia di Lakewood, sobborgo di Denver in Colorado, fa sapere che il responsabile è morto dopo una sparatoria con le forze dell'ordine. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma ha perso la vita durante il tragitto in ambulanza.

Il bilancio: 4 morti, compreso il cecchino, e 3 feriti

Stando a quanto ricostruito, il cecchino avrebbe aperto il fuoco intorno alle 17 di ieri, lunedì 27 dicembre, quando in Italia era l'una di notte. In questo primo assalto avrebbe ucciso due donne e ferito un uomo. Pochi minuti dopo avrebbe ucciso un uomo in una zona diversa della città, per poi spostarsi nuovamente e nuovamente fare fuoco, questa volta senza causare vittime, per fortuna. I poliziotti sono intervenuti sul posto a Lakewood, hanno inseguito il sospettato e hanno risposto ai colpi di pistola sparati da quest'ultimo. L'uomo ha cercato di scappare e si è rifugiato all'interno di un hotel sparando a uno degli addetti alla reception. In quest'ultima sparatoria è rimasto ferito anche un poliziotto. Per il momento non è chiaro il movente del crimine. Non sono infatti stati ancora accertati i motivi per i quali l'uomo abbia cominciato a sparare all'impazzata in diverse zone della città di Denver.

La ricostruzione delle sparatorie a Denver

Secondo quanto riportano le cronache locali, il capo della polizia di Denver, Paul Pazen, ha informato che i primi colpi sono stati sparati in pieno centro a Denver. Il secondo e il terzo episodio sono avvenuti in zone diverse della città e in quell'occasione è stata rintracciata l'automobile del responsabile. Ne è nato un investimento e c'è stato uno scambio di colpi di pistola. A Lakewood l'uomo ha lasciato la macchina e si è rifugiato, come detto, all'interno di un hotel, lo Hyatt Palace.