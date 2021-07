Spagna: denunce di stupri in 20 scuole Mariste, tra le vittime lo scrittore Pérez Zúñiga Già nel 2016 la congregazione laicale dei dei Fratelli Maristi era stata travolta dallo scandalo. Ora il quotidiano El País parla di almeno 20 istituti coinvolti nello scandalo, con altrettante vittime e 23 accusati .Tra gli ex alunni che hanno scelto di raccontare la propria versione dei fatti ci sono anche alcuni personaggi pubblici come lo scrittore Ernesto Pérez Zúñiga.

A cura di Biagio Chiariello

Aumentano le denunce di violenze sessuali e altri tipi di abusi su minori in Spagna da parte degli ex alunni di scuole appartenenti alla comunità dei Fratelli Maristi, una congregazione laicale sorta agli inizi del XIX secolo: il quotidiano El País — che da qualche tempo sta portando avanti un'inchiesta giornalistica esclusiva su questa inquietante storia, riportando testimonianze dirette su fatti che sarebbero avvenuti almeno tra gli anni '50 e gli anni '90 — parla di almeno 20 istituti coinvolti nello scandalo, con altrettante vittime e 23 accusati.

Tra gli ex alunni che hanno scelto di rivelare la propria versione dei fatti ci sono anche alcuni personaggi pubblici come lo scrittore Ernesto Pérez Zúñiga, che in un articolo pubblicato da El País sostiene di aver subito violenze da parte di un professore in una scuola di Granada negli anni '80. Pérez Zúñiga aveva già in parte raccontato la sua storia nel romanzo Escarcha e in un pezzo sulla rivista El País Semanal, tra il 2018 e il 2019, anche se senza indicare esplicitamente la scuola in cui sarebbero avvenuti gli abusi denunciati.

I maristi da parte loro hanno annunciato un'indagine interna sui casi riportati e hanno diramate in varie occasioni comunicati in cui chiedono scusa alle vittime "per non esser stati in grado di proteggerle", mettendosi a disposizione per raccogliere eventuali informazioni attraverso indirizzi mail attivati a questo scopo. Già nel 2016 questa congregazione era stata travolta dallo scandalo in seguito a un'inchiesta del giornale El Periódico su presunti abusi avvenuti in Catalogna: il caso si era chiuso con un patteggiamento tra i maristi e 25 vittime che prevedeva un risarcimento di 400mila euro in loro favore.