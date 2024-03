Sorpresa all’asilo, nel cestino del pranzo della bimba spunta pistola: “Nascosta per paura di furti” La scena in un asilo in Florida quando una maestra ha aperto il cestino del pranzo di una bimba di 2 anni trovandosi davanti all’arma. A nasconderla era stata la madre della piccola che poi si era dimenticata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Una sgradita sorpresa durante l’ora di pranzo dei piccoli ha creato apprensione e paura in un asilo della Florida, in Usa. Dal cestino del pranzo di una bambina di soli 2 anni, infatti, è spuntata una vera pistola, una Glock da 9 mm. La scena all’interno del Jackson's Daycare Center di Riviera Beach, un asilo locale, quando una maestra ha aperto il cestino del pranzo di una delle bimbe trovandosi davanti all’arma.

Il fatto, avvenuto la scorsa settimana, è stato subito denunciato alla polizia che ha avviato le indagini sul caso, stabilendo che a mettere quella pistola era stata la stessa mamma della piccola. L’arma infatti era intestata regolarmente alla 39enne e la donna, Shanae Davis, ora è stata incriminata e deve affrontare diverse accuse, tra cui aver consentito a un minore di procurarsi un'arma da fuoco e aver trascurato la bambina

Secondo il dipartimento di polizia di Riviera Beach, la mamma della piccola ha confermato agli investigatori che la pistola era sua e che normalmente la teneva nel vano portaoggetti del suo veicolo. Il giorno precedente al ritrovamento, però, aveva deciso di portarla in casa per paura dei un furto, visto che la zona era stata teatro di diversi furti in auto nell’ultimo periodo.

La 39enne ha raccontato di aver messo l’arma nel portapranzo della bimba per portarla nell’appartamento perché non aveva una borsa ma poi di essersene dimenticata la mattina seguente. Il 14 marzo quindi, al momento del pranzo all’asilo, le maestre hanno fatto la singolare scoperta. Secondo la polizia, il ritrovamento ha suscitato preoccupazione tra gli insegnanti e i genitori che sono stati messi a conoscenza dell’incidente.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e il proprietario dell'asilo ha deciso di non sporgere denuncia contro la madre. La Procura locale però ha deciso di agire ugualmente contro la donna. La 39enne quindi è stata arrestata e poi liberata su cauzione in attesa del processo.