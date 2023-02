Sopravvive 24 giorni in mare mangiando ketchup, azienda produttrice lo cerca per regalargli una barca “Vogliamo festeggiare il suo ritorno sano e salvo a casa e aiutarlo a comprare una nuova barca… ma non riusciamo a trovarlo” si legge nel messaggio dell’azienda in cerca del 47enne Elvis Francois.

A cura di Antonio Palma

La sua storia di naufrago per 24 giorni da solo in mare mangiando solo ketchup e qualche spezia aveva incuriosito e fatto il giro del mondo dopo il suo salvataggio ma da quella brutta avventura ora il 47enne Elvis Francois potrebbe guadagnarci anche qualcosa. Una nota azienda produttrice della salsa, Heinz, infatti ha deciso ora di rintracciare il naufrago e ha lanciato una vera e propria campagna social per ritrovarlo e premiarlo regalandogli una nuova barca per rimpiazzare quella persa in quelle terribili settimane.

Tutto è partito quando qualcuno ha segnalato la storia le naufrago all'azienda che poco dopo ha deciso di rintracciarlo lanciando un appello sui social, non avendo di lui notizie dirette. "Abbiamo bisogno del vostro aiuto per rintracciare un uomo straordinario con una storia incredibile. Forse ricorderete Elvis Francois come il coraggioso marinaio sopravvissuto con nient'altro che ketchup e spezie mentre era alla deriva in mare per 24 giorni. Beh, Heinz vuole festeggiare il suo ritorno sano e salvo a casa e aiutarlo a comprare una nuova barca… ma non riusciamo a trovarlo" si legge nel messaggio dell'azienda, che aggiunge: "Quindi, stiamo lanciando questo messaggio alla deriva nel mare di Internet, perché se qualcuno può aiutarci a trovarlo, sei tu. Se tu o qualcuno che conosci può aiutarci a metterci in contatto con Elvis Francois, inviaci un messaggio".

Di risposte e messaggi al post del 14 febbraio scorso ne sono arrivate a migliaia che hanno messo l'azienda sulla strada della Dominica, un Paese insulare dei Caraibi in cui l'uomo si troverebbe, ma del 47enne però per ora nessuna traccia. Un buco nell'acqua che ha spinto la stessa azienda a lanciare nuovi appelli social. "Elvis Francois potrebbe essere ovunque in Dominica. Quindi, ci rivolgiamo a te, internet, per aiutarci a rintracciarlo in modo da poter celebrare il suo ritorno e aiutarlo a comprare una nuova barca" è uno dei post seguito da un altro meno incoraggiante: "Abbiamo raggiunto un punto morto nella nostra ricerca di Elvis Francois, ma sappiamo che lì. Ora abbiamo bisogno del tuo aiuto per rintracciarlo, così possiamo aiutarlo a comprargli una nuova barca".

La bruttissima avventura, ma fortunatamente a lieto fine, capitata al 47enne dell'isola di St. Martin, nelle Antille olandesi, venne scoperta nel gennaio scorso quando l'uomo fu salvato dalla marina colombiana che lo aveva individuato al largo delle sue coste 24 giorni dopo la sparizione. L'uomo aveva spiegato di essere stato sorpreso dal maltempo mentre stava facendo delle riparazioni alla barca a vela. La tempesta aveva spazzato via tutte le vele e danneggiato l'imbarcazione, lasciandolo in balia delle correnti.