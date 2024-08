video suggerito

Bimbo si perde nella foresta, trovato vivo dopo 5 giorni: sopravvissuto mangiando foglie e frutti Dang Tien Lam, 6 anni, è stato trovato vivo dopo essersi perso per cinque giorni in una fitta foresta vietnamita: è sopravvissuto mangiando foglie e frutta selvatica e bevendo acqua di un ruscello.

A cura di Davide Falcioni

Un bimbo di sei anni, scomparso da cinque giorni, è stato ritrovato ancora vivo nel cuore di una foresta in Vietnam. Dang Tien Lam, che vive nella provincia nord-occidentale di Yen Bai, lo scorso 17 agosto stava giocando in un ruscello con i suoi nove fratelli quando si è addentrato tra le colline perdendosi, secondo quanto riportato da fonti locali citate dalla Bbc.

Per giorni squadre di soccorritori, unite a decine di residenti, avevano condotto estenuanti ricerche e proprio quando le speranza di trovare il bambino erano ormai prossime allo zero Lam è stato visto: era seduto tra i cespugli di manioca a circa 6 chilometri dal luogo della scomparsa ed era diventato così debole da non riuscire più a stare in piedi.

Stando a quanto emerso, Lam è sopravvissuto nutrendosi di foglie e frutti selvatici e bevendo acqua di un ruscello. La polizia ha detto che è stato un "miracolo" che sia stato trovato vivo, aggiungendo che le sue condizioni di salute sono sorprendentemente buone. Le autorità locali avevano mobilitato più di 150 persone, tra cui poliziotti, soldati e volontari locali, per cercare il bambino.

Foto pubblicate dai media vietnamiti mostrano decine di persone intente a prendersi cura di Lam offrendogli una torta dopo che è stato portato fuori dalla foresta, mentre il piccolo indossa una maglietta rossa e pantaloncini sporchi. Un testimone ha spiegato: "Il bambino mi ha detto che quando si è perso, non riusciva a trovare la strada di casa. E più camminava, più non riusciva a trovare la via d'uscita".

La notizia del ritrovamento del bimbo ha suscitato sollievo sui social media vietnamiti: molti si sono congratulati con la famiglia di Lam e hanno ringraziato la squadra di ricerca per gli sforzi profusi.