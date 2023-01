Naufrago sopravvive 24 giorni in mare mangiando solo ketchup e aglio: “È stato terribile” È la bruttissima avventura, ma fortunatamente a lieto fine, capitata a un 47enne, Elvis Francois, salvato infine dalla marina colombiana che lo ha individuato al largo delle sue coste 24 giorni dopo la sua sparizione.

A cura di Antonio Palma

Da solo sulla sua barca, in balia della corrente marina dopo che una tempesta ha distrutto la sua imbarcazione, è riuscito a sopravvivere 24 giorni in mare mangiando solo quello che aveva e cioè del ketchup e dell'aglio in polvere.

È la bruttissima avventura, ma fortunatamente a lieto fine, capitata a un 47enne dell'isola di St. Martin, nelle Antille olandesi, Elvis Francois, salvato infine dalla marina colombiana che lo ha individuato al largo delle sue coste 24 giorni dopo la sua sparizione.

L'uomo ha spiegato di essere staro sorpreso dal maltempo mentre stava facendo delle riparazioni alla barca a vela. La tempesta ha spazzato via tutte le vele e danneggiato l'imbarcazione, lasciandolo in balia delle correnti.

Il 47enne ha trascorso così 24 giorni senza vedere terra prima del suo salvataggio nel Mar dei Caraibi. “Dovevo restare poco al largo e non avevo portato cibo. Avevo solo una bottiglia di ketchup e Aglio in polvere che erano già sulla barca", ha raccontato l'uomo che si è fatto bastare il condimento per sopravvivere.

"Li ho mescolati con un po' d'acqua per mangiare qualcosa ma è stata durissima. Ad un certo punto ho perso la speranza", ha affermato l'uomo dopo il salvataggio avvenuto a 120 miglia nautiche a nord-ovest del dipartimento di La Guajira, che si trova sulla punta nord-orientale del paese sudamericano.

Secondo la marina colombiana, l'uomo aveva scritto "aiuto" sullo scafo della barca, che è stato avvistato da un aereo che ha dato l'allarme. Francois quindi è stato raggiunto da una nave portacontainer che era in zona e poi affidato alla marina che lo ha portato a Cartagena per le cure mediche del caso anche se le sue condizioni non preoccupano.

"Non c'era nient'altro che potessi fare se non sedermi e aspettare ma ventiquattro giorni senza vedere terra e nessuno con cui parlare è stata dura" ha spiegato il 47enne.