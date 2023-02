Si taglia mentre usa il coltello per prepara cibo in casa, 51enne sottovaluta la ferita e muore La terribile storia di una donna britannica di 51 anni morta alcuni giorni fa in un ospedale in Inghilterra un mese dopo quell’incidente domestico in cui si era provocato un taglio alla mano sinistra usando un coltello in cucina.

A cura di Antonio Palma

Sembrava un innocuo e semplice taglio alla mano, causato da distrazione mentre preparava del cibo in casa, e per questo aveva deciso di medicarsi da sola senza richiedere alcuna assistenza medica ma proprio quel taglio però purtroppo si è rivelato fatale per lei e l’ha portata fino alle conseguenze estreme e alla morte. È la terribile storia di una donna britannica di 51 anni morta alcuni giorni fa in un ospedale in Inghilterra un mese dopo quell’incidente domestico.

Fatale per la donna, la signora Mehjabin Ibrahim Rashi, una infezione non curata che si è trasformata in sepsi con conseguenze mortali. La 51enne è deceduta venerdì scorso, 3 febbraio, al Leicester Royal Infirmary dove era arrivata pochi giorni prima proprio per le conseguenze di quella infezione alla mano sinistra.

All’arrivo in pronto soccorso, il 31 gennaio scorso, le sue condizioni però erano apparse già subito molto gravi. Nonostante l’immediato ricovero in terapia intensiva e tutte le cure del caso messe in campo dai medici, le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate e la donna è stata attaccata alle macchine salvavita prima di essere dichiarata morta pochi giorni dopo.

Sul suo caso è stata disposta una inchiesta interna presso il municipio di Leicester secondo la quale tutto è partito dal taglio durante la preparazione del cibo mentre la donna era tornata in India a gennaio per far visita ai parenti. Un taglio che evidentemente la donna ha sottovalutato prima di rivolgersi all’ospedale pochi giorni dopo il suo rientro in Inghilterra, a Leicester.

Tornata a casa, infatti, i disturbi si sono fatti sempre più gravi come un gonfiore evidente alla mano. Secondo i medici, l’infezione ha aggravato le già precarie condizioni di salute della signora che soffriva già di insufficienza renale e diabete di tipo 2. In ospedale le sono state fornite le cure necessarie ma ha continuato a peggiorare sino ad arrivare da una insufficienza multiorgano che l’ha uccisa. La causa di morte è stata registrata come sepsi e infezione da stafilococco aureo alla mano sinistra.