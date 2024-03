Si presentano mascherati alla festa di pomeriggio e sparano sui presenti: massacro in Usa Il bilancio del massacro, avvenuto in California domenica pomeriggio ora locale, la notte di lunedì in Italia, è di almeno 4 morti ma ci sono anche tre feriti gravi. Tre uomini, che indossavano abiti di colore scuro e maschere sul volto, sono scesi dall’auto e hanno sparato verso i partecipanti alla festa nel cortile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una festa in casa tra amici si è trasformata in un massacro nelle scorse ore nella contea di Monterey, in California. Un gruppo di persone si è presentato mascherato durante un party in corso in un'abitazione di a King City e ha aperto il fuoco sui presenti, facendo una strage. Il bilancio del massacro, avvenuto domenica pomeriggio ora locale, la notte di lunedì in Italia, è di almeno 4 morti ma ci sono anche tre feriti gravi.

Come spiegano dal dipartimento di polizia locale, gli agenti hanno risposto a una segnalazione di spari contro una residenza intorno alle 18 di domenica, le 3 del mattino in Italia. Quando sono arrivati, hanno trovato tre uomini morti per ferite da arma da fuoco nel cortile. A terra altri quattro feriti che sono stati soccorsi dai servizi di emergenza medica e trasportati negli ospedali locali. Tra di loro una donna che è morta poco dopo al Mee Memorial Hospital. Altri tre uomini rimangono ricoverati.

La polizia di King City ha detto che c'era stata una festa nella residenza e diverse persone erano nel cortile quando è arrivata una Kia color argento. Tre uomini, che indossavano abiti di colore scuro e maschere sul volto, sono scesi dall'auto "e hanno sparato più colpi verso i partecipanti alla festa nel cortile". Gli aggressori sono poi fuggiti dalla scena e sono ora ricercati.

"I sospettati sono considerati armati e pericolosi", ha detto la polizia, avvertendo: "Se vedete loro o il veicolo, chiamate i servizi di emergenza sanitaria. Non tentate di avvicinarvi". La polizia ha spiegato che le indagini sono ancora in corso ma il sospetto è che possa trattarsi di una sparatoria nell'ambito di scontri tra gang locali.

King City, situata lungo il fiume Salinas, conta circa 14.000 residenti, di cui circa l'85% sono latini, secondo i dati dell'ultimo censimento. La città si trova a circa 150 miglia a sud di San Francisco e 250 miglia a nord di Los Angeles.