Sì, gli USA hanno un problema con le armi: 6.500 pistole intercettate negli aeroporti nel 2022 Gli addetti della Transportation Security Administration (TSA) nel 2022 hanno sequestrato 6.542 pistole e fucili negli aeroporti americani, con una media di oltre 18 al giorno, dato in costante aumento dal 2010 a oggi.

A cura di Davide Falcioni

Che gli Stati Uniti abbiano un serio problema con le armi da fuoco è cosa purtroppo nota e lo dimostrano le quotidiani stragi e sparatorie che avvengono in ogni angolo del Paese. A confermarlo, però, è anche un dato reso noto oggi dalla Transportation Security Administration (TSA), la società federale che gestisce la sicurezza sui mezzi di trasporto americani: nel solo 2022 negli aeroporti americani sono state sequestrate 6.542 pistole e fucili, con una media di oltre 18 al giorno, dato in costante aumento dal 2010 a oggi.

"Quello che vediamo nei nostri checkpoint riflette davvero quello che vediamo nella società, e nella società ci sono più persone che portano armi da fuoco al giorno d’oggi", ha commentato David Pekoske, amministratore delegato della TSA. Eccetto il 2020, anno dei lockdown causati dalla pandemia di Covid, da 13 anni a questa parte le armi sequestrate ai controlli aeroportuali sono sempre aumentate. Gli esperti non ritengono che si tratti di un'"epidemia" di aspiranti dirottatori di aeroplani: quasi tutti coloro che sono stati sorpresi con una pistola o un fucile hanno affermato di aver dimenticato di avere un'arma con loro: semplice sbadataggine dovuta alla consolidata abitudine a girare armati fino ai denti.

Le armi sono state intercettate in ogni angolo del Paese, ma in numero maggiore negli aeroporti più grandi e in quelli che sorgono negli Stati più favorevoli all'utilizzo delle armi da fuoco. Nella top 10 ci sono non a caso Dallas, Austin e Houston in Texas; tre aeroporti in Florida; Nashville, Tennessee; Atlanta; Fenice e Denver. La scusa più frequente che i controllori della Transportation Security Administration si sono sentiti dire è stata: "Mi scusi, l'ho dimenticata". Ciascuno di questi sbadati passeggeri ha subito ripercussioni variabili a seconda delle leggi locali e statali: dalla confisca della pistola o fucile all'arresto.