Sei palestinesi uccisi dall’esercito israeliano. Abbas: “Si fermi l’aggressione al nostro popolo” Sei giovani palestinesi, accusati di appartenere al gruppo armato Fossa dei Leoni, sono stati uccisi la scorsa notte a Nablus e Nabi Saleh dai soldati israeliani.

A cura di Davide Falcioni

Sei palestinesi sono stati uccisi la scorsa notte nel corso di aspri scontri avvenuti fra l'esercito israeliano e i miliziani in Cisgiordania. Cinque vittime sono state registrate a Nablus, durante un'operazione dei militari nel corso della quale le forze di sicurezza di Tel Aviv riferiscono di aver distrutto "un appartamento usato come quartiere generale e deposito di esplosivi" del gruppo armato palestinese Fossa dei Leoni. L'appartamento era nella casbah, e durante l'operazione "i soldati hanno risposto ai sospetti armati che stavano sparando contro di loro".

Il ministero della salute palestinese ha confermato la morte di cinque persone a Nablus, aggiungendo tuttavia che almeno una di loro era disarmata. I loro nomi delle vittime sono Ali Khaled Antar, 26 anni; Mishal Baghdadi, 27 anni; Wadee al-Hawah, 31 anni; Hamdi Qayyem, 30 anni; e Hamdi Mohamed Sharaf, 35.

Il ministero ha poi riferito che un altro giovane palestinese, Qusay al-Tamimi, 19 anni, è stato ucciso durante scontri con le forze israeliane nel villaggio di Nabi Saleh, vicino alla città di Ramallah, sede del quartier generale dell'Autorità Palestinese nella Cisgiordania occupata.

Leggi anche Chi sono i quattro writer italiani arrestati in India per aver imbrattato i vagoni della metro

Il leader palestinese Mahmoud Abbas ha comunicato che sta stabilendo "contatti urgenti per fermare questa aggressione contro il nostro popolo" a Nablus, ha affermato in una nota il suo portavoce Nabil Abu Rudeineh. "Tutto questo avrà conseguenze pericolose e distruttive", ha detto Abu Rudeineh alla TV Palestinese.

Cos'è la Fossa dei Leoni

Ibrahim Younes, dirigente del Palestinian youth in the West Bank, ha detto ad Al Jazeera che il gruppo "Fossa dei Leoni" era stato fondato da giovani di Nablus che avevano deciso di prendere le armi per difendere la città dalle incursioni delle forze israeliane. "Per comprendere la prospettiva dei giovani palestinesi in Cisgiordania, si deve tenere conto di una situazione in cui ci sono 800mila coloni occupano illegalmente una grande percentuale di quella terra", ha detto Younes.

"Si susseguono attacchi continui e quotidiani contro i giovani palestinesi. Le violenze si verificano sia nei checkpoint, sia andando a piedi a scuola o al lavoro". Circostanze che aumentano a dismisura la rabbia. Per questo la Fossa dei Leoni sta avendo sempre più seguito tra i giovani palestinesi.