Secondo l’Ucraina la Russia si prepara a un’escalation militare a febbraio: “Mese decisivo per loro” Secondo l’Ucraina, Mosca si prepara ad una escalation militare a febbraio, che sarà mese decisivo, mentre il presidente Zelensky ha affermato che è necessario “mettere fine alla guerra quest’anno”. Intanto, per l’Isw “la Russia vuole rafforzare la cooperazione militare con Iran”.

Militari ucraini sparano contro posizioni russe in prima linea in una località segreta nella regione di Donetsk, in Ucraina.

Febbraio sarà un mese decisivo per la guerra della Russia in Ucraina. È quanto ha affermato all'emittente pubblica Suspilne il segretario del Consiglio di sicurezza e di difesa ucraino, Oleksii Danilov.

"Febbraio sarà decisivo per loro – ha affermato Danilov -. Perché le date sono importanti per loro, gli anniversari, ecc. Si stanno preparando a un'escalation. Adesso un uomo di nome (Taras) Kozak (collaboratore del politico ucraino filo-Cremlino e amico personale di Putin, Viktor Medvedchuk, ndr) è diventato più attivo. Sta organizzando incontri con i rappresentanti europei per costringerci a firmare alcuni accordi di pace, o almeno così credono, una sorta di Minsk 3. Naturalmente non accetteremo".

Russia e Iran sempre più vicine

Secondo gli esperti dell'Istituto per lo studio della guerra (Isw), inoltre, Mosca cercherà anche in questo periodo di rafforzare la sua cooperazione con l'Iran per ottenere sistemi d'arma più precisi da utilizzare in Ucraina, come si legge nell'ultimo rapporto pubblicato ieri.

L'Isw ricorda che il 28 dicembre i media statali iraniani affermavano che l'Iran riceverà presto 24 caccia Su-35 dalla Russia, probabilmente in cambio di droni e missili balistici di fabbricazione iraniana. Secondo un blogger russo questi sistemi d'arma di precisione consentirebbero alle forze russe di colpire in modo più efficace le retrovie ucraine protette dai sistemi antiaerei e antimissile occidentali.

In precedenza, alti funzionari statunitensi avevano annunciato che la Russia sta fornendo un livello senza precedenti di supporto militare e tecnico all'Iran in cambio di sistemi d'arma di fabbricazione iraniana. In questo quadro, secondo gli esperti dell'Isw, la Russia e l'Iran stanno studiando una nuova rotta commerciale transcontinentale per aggirare le sanzioni ed effettuare spedizioni di armi più consistenti tra i due Paesi.

Usa verso l'invio in Ucraina di veicoli corazzati Bradley

Sul versante opposto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che Washington sta valutando la possibilità di inviare veicoli da combattimento Bradley in Ucraina. Si tratta di un veicolo corazzato dotato di un potente cannone, punto fermo dell'esercito americano per trasportare truppe sui campi di battaglia sin dalla metà degli anni Ottanta.

La mossa di Biden, tuttavia, non sarebbe all'altezza dell'invio dei carri armati Abrams che l'Ucraina aveva chiesto.

Zelensky: "Necessario stop alla guerra nel 2023"

L'obiettivo è quello di mettere fine alle ostilità entro l'anno appena cominciato. Lo ha confermato il presidente Zelensky nel suo consueto videomessaggio serale condiviso sui propri canali social. "È necessario mettere fine all'aggressione russa quest'anno e non rimandare nessuna delle opportunità di difesa che possa accelerare la sconfitta dello Stato terrorista".

Intanto, continuano gli attacchi, in particolare nell'Ucraina sud-orientale. Oltre il 60% della città di Bakhmut è stato distrutto durante i combattimenti e l'offensiva russa, che va avanti da sei mesi: lo ha reso noto in una conferenza stampa il capo dell'amministrazione militare della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, come riporta RBC-Ucraina.

"Non importa quali tentativi abbia fatto il nemico per entrare in città, non è stato in grado di avanzare. Non importa quale successo abbiano avuto, sono stati respinti alle loro precedenti posizioni fuori città", ha commentato Kyrilenko aggiungendo che le forze russe "ora si trovano in una zona pianeggiante e devastata, che sta contribuendo anche all'enorme perdita di soldati". Kyrylenko ha inoltre affermato che due civili sono morti ieri nei bombardamenti russi sulla città.