Scompare nel nulla a 16 anni, Sheila trovata viva 52 anni dopo grazie a una foto social: ha cambiato vita A raccontare la storia di Sheila Fox la polizia inglese delle West Midlands che nei giorni scorsi ha deciso di pubblicare sui social una vecchia foto della donna. "Nel giro di poche ore dall'appello, alcuni cittadini hanno fornito informazioni decisive che hanno portato a lei, risolvendo finalmente uno dei casi di scomparsa più duraturi su cui abbiamo mai indagato" hanno annunciato gli agenti.

A cura di Antonio Palma

Scomparsa nel nulla quando aveva solo 16 anni, di lei si era persa ogni traccia ma, grazie a un nuovo appello social e a una foto antica pubblicata online, la scorsa settimana la polizia è arrivata una svolta decisiva rintracciando la donna viva e vegeta 52 anni dopo. È l’incredibile storia a lieto fine di Sheila Fox, un’adolescente inglese all’epoca della scomparsa e ormai una donna adulta di 68 anni.

La sedicenne di Coventry era scomparsa dal centro della città delle West Midlands dove abitava coi genitori nel lontano 1972. Un’epoca molto diversa e senza social dove chi voleva poteva sparire senza lasciare molte tracce. Così è stato per la ragazza che, nonostante la giovane età, si è allontanata volontariamente da casa facendo perdere le sue tracce per rifarsi una vita altrove.

A raccontare la sua storia è stata la stessa polizia delle West Midlands che non aveva mai chiuso il caso dopo la denuncia di scomparsa dei parenti, pur accantonandolo in mancanza di indizi certi sulla sua sorte. Nell’ambito delle indagini sui vecchi casi irrisolti, a dicembre la polizia locale ha rintracciato una nuova foto della scomparsa risalente al periodo dell’allontanamento e ha deciso di pubblicarla online sul sito web e sui suoi canali social.

Una decisione che si è rivelata decisiva. Qualcuno infatti ha riconosciuto la donna scomparsa in quella vecchia foto in bianco e nero sgranata e ha allertato la polizia, portando alla soluzione del caso. Le autorità hanno confermato che la signora Fox, che ora ha 68 anni, è stata localizzata e interrogata in un'altra parte del Paese e sta bene.

"Gli agenti che stavano indagando hanno trovato una foto di Sheila risalente al periodo della sua scomparsa, che è stata pubblicata sul nostro sito web e sui social media. Nel giro di poche ore dall'appello, alcuni cittadini hanno fornito informazioni che hanno portato a lei, risolvendo finalmente uno dei casi di scomparsa più duraturi su cui abbiamo mai indagato” ha annunciato infatti la polizia, aggiungendo che "Sheila è sana e salva e vive in un'altra parte del Paese”.

La polizia ha ribadito che già all’epoca dei fatti si sospettava che la ragazza si fosse semplicemente trasferita altrove senza dirlo a nessuno ma la certezza non era mai arrivata. “Siamo assolutamente felici di aver ritrovato Sheila dopo più di cinque decenni. Abbiamo esaminato ogni prova possibile e siamo riusciti a trovare una foto di lei. Con l’aiuto dei cittadini infine siamo riusciti a risolvere questo caso” ha spiegato uno dei detective del team della polizia per i casi di scomparsa irrisolti, concludendo: “Ogni persona scomparsa ha una storia e le famiglie e gli amici meritano di sapere cosa è successo e speriamo sempre di poterli ricongiungere".