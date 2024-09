Scivola e cade dal dirupo con la cam accesa, il video riprende tutto: “Ho pensato di morire ma sono illeso” Il filmato, pubblicato sui social cinesi dallo stesso protagonista della storia, è diventato virale in poco tempo. Seppur drammatico, infatti, il video si conclude con l’uomo incredibilmente sano e salvo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un video ha immortalato la drammatica caduta di un escursionista cinese impegnato su una montagna del Paese asiatico che stava per trasformarsi in tragedia. Il filmato, pubblicato sui social cinesi dallo stesso protagonista della storia, è diventato virale in poco tempo. Seppur drammatico, infatti, il video si conclude con l’uomo incredibilmente sano e salvo.

L’episodio risale a lunedì scorso quando il quarantenne Yang Meng aveva deciso di fare un'escursione con un amico sui monti Fanzengjian, nei pressi di Xuancheng, nella provincia orientale cinese di Anhui. L’uomo aveva portato con sé una telecamera a 360 gradi per immortalare la scalata e la stessa cam quindi era accesa quando l’escursionista è improvvisamente scivolato, precipitando per diversi metri verso il basso.

Il 42enne stava scalando un ripido pendio che però era diventato molto scivoloso a causa delle piogge che avevano colpito la zona. Tutto è avvenuto in pochi attimi. Nel video si vede Yang Meng che avanza preoccupato, poi subito dopo scivola e si ritrova a scorrere verso il basso faccia a terra senza nessuna possibilità di appiglio.

La telecamera cade con lui e riprende tutta la drammatica scena fino all’impatto con un albero che si è rivelato decisivo nel salvargli la vita. L’albero infatti ha arrestato la sua caduta evitando che finisse oltre uno strapiombo.

"Mi sono reso conto che non riuscivo ad alzarmi e che scivolavo sempre più velocemente, ed è stato in quel momento che ho capito che stavo cadendo in un dirupo", ha dichiarato l’uomo alla Cnn, aggiungendo: “Quando ho colpito l'albero, ho sentito come una roccia pesante che si schiantava. Ho pensato che sarei morto”.

In un video condiviso successivamente online, Yang ha affermato di non aver riportato gravi ferite nella caduta, ma solo alcune contusioni alla gamba sinistra. "Credo di esserne uscito praticamente illeso. Solo un piccolo graffio sulla mano sinistra e un piccolo taglio sulla coscia. A parte questo, stavo bene", ha dichiarato Yang Meng, concludendo: “L'incidente mio ha portato a riflettere più profondamente sul significato della vita che a volte po’ essere davvero breve, quindi dobbiamo apprezzarla ogni giorno. Non lascerò che questo incidente mi trattenga. Se non altro, mi sta spingendo a esplorare il mondo ancora di più".