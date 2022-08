Scende dal furgoncino per le consegne, postina sbranata dal branco di cani tenuti in giardino La tragica morte di una postina statunitense di 61 anni in servizio in Florida. Il proprietario ha rinunciato alla custodia dei cani che quindi saranno soppressi.

A cura di Antonio Palma

Attaccata e sbranata a morte da un branco di cani solo perché ha avuto la sfortuna di fermarsi davanti al giardino dell’abitazione in cui i cinque animali era tenuti liberi. Così è morta tragicamente una postina statunitense di 61 anni in servizio tra le strade di Interlachen, nello stato della Florida.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, la dipendente dello Us postal Service, le poste americane, stava consegnano pacchi e lettere in zona quando il furgone di lavoro è andato in panne, costringendola a fermarsi in strada davanti a un’abitazione e a scendere dal mezzo.

Proprio in quel momento i cinque cani l’hanno attaccata dilaniando il suo copro prima che alcuni vicini potessero intervenire e allontanare il branco.

Gli agenti dell’ufficio dello sceriffo della contea di Putnam hanno trovato la donna a terra in un lago di sangue quando sono arrivati ​​sulla scena a Interlachen Lake Estates, domenica pomeriggio. Testimoni hanno raccontato loro di aver dovuto allontanare i cani sparando con una pistola in aria

I poliziotti hanno individuato poco dopo i cani all'interno di un recinto in una residenza vicina.

La sessantunenne nel frattempo è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravissime. I medici hanno fatto di tutto per salvarla, anche con un trasferimento in un centro traumatologico specializzato, ma purtroppo la donna non si è mai più ripresa ed è morta lunedì.

A confermare il decesso è stato lo stesso servizio postale degli Stati Uniti in una dichiarazione, confermando che la lavoratrice è morta a seguito delle ferite riportate nell’incidente di lavoro avvenuto domenica pomeriggio.

L'ufficio dello sceriffo ha affermato di essere stato già contattato in passato in merito a questi cani. I cinque animali autori dell’attacco sono stati presi in custodia dall'unità di controllo animali della Contea che ha riferito però che il proprietario ha rinunciato alla loro custodia e che quindi saranno soppressi.