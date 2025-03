Russia, polpo attacca e tenta di strangolare un sub che si era avvicinato alla sua tana È successo a Primorsky Krai, nell’estremo oriente russo. Il sommozzatore era andato a disturbare un polpo nella sua tana ma, in tutta risposta, è stato attaccato. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

Un subacqueo è stato attaccato da un polpo al largo della costa di una città dell'estremo oriente della Russia, dopo aver disturbato la tana della creatura marina. L'episodio è stato ripreso in un video diventato virale sui social, dove ha accumulato oltre tre milioni di visualizzazioni.

L’incidente è avvenuto a Primorsky Krai. Il sub, armato di un bastone, ha colpito il rifugio del polpo e reazione dell'animale è stata immediata: ha rilasciato una nube di inchiostro prima di avvinghiarsi alle braccia dell'uomo, impedendogli di liberarsi.

Nel tentativo di divincolarsi, l’uomo ha inconsapevolmente inasprito l’attacco, spingendo il polpo a stringere ulteriormente la presa e a puntare al suo collo. Con la visibilità compromessa dall’inchiostro e l’animale saldo sul suo corpo, il sub ha cercato disperatamente di risalire in superficie per respirare.

Una volta riemerso, l’uomo ha continuato a lottare per liberarsi. Solo dopo alcuni minuti è riuscito a staccare il polpo, sebbene non sia chiaro se abbia riportato ferite.

Un attacco provocato

Secondo esperti e utenti dei social, il polpo protagonista dell'attacco sarebbe un Octopus vulgaris, noto anche come polpo comune. Nonostante la sua classificazione come animale velenoso, il suo veleno non è letale per l’uomo. Questa specie può raggiungere 1,3 metri di lunghezza e un peso compreso tra 3 e 10 chili.

Sui social, molti commenti hanno evidenziato come l'attacco sia stato probabilmente provocato dall’atteggiamento del sub. “Una lezione meritata, lasciamo in pace la natura”, ha scritto un utente. Un altro ha ironizzato sul fatto che chi riprendeva la scena non sia intervenuto: “Ha filmato tutto senza muovere un dito per aiutarlo”.

L’episodio ricorda un attacco simile avvenuto all’inizio dell’anno, quando un polpo ha sorpreso l’influencer italiano Federico Cola nelle acque cristalline delle Seychelles. Anche in quel caso, l’animale si è avventato improvvisamente sulla sua vittima, cercando di trascinarla sott’acqua.