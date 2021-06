Un orso bruno ha sbranato un ragazzo di 16 anni in un parco nazionale in Russia prima che un turista lo colpisse al collo con un temperino. I fatti sono avvenuti all'Ergaki National Park sui monti Saiani. Secondo quanto ricostruito, la bestia avrebbe poi scaraventato a terra per poi lanciarsi contro un altro uomo che era andato alla ricerca dell'adolescente scomparso, che stava lavorando come sherpa per un gruppo di vacanze. Dopo aver lasciato le loro tende nel campo base per controllarlo, i due uomini sono stati bloccati in un confronto di nove ore con l'orso. Uno di loro ha pugnalato ripetutamente la creatura al collo prima di fingere di essere morto, dopo aver subito graffi, tagli e contusioni durante il combattimento. L'altro è fuggito di nuovo verso il campo dove i turisti hanno dato l'allarme e gli ispettori sono andati alla ricerca dell'orso.

Il personale del parco nazionale russo di Ergaki è accorso sul posto, a circa 500 metri dal campo, con alcuni turisti. Lì hanno trovato l'orso sdraiato sui resti dell'adolescente, in parte divorato, e hanno urlato e ferito l'animale. Quest'ultimo è sopravvissuto ed è fuggito dalla scena, ma la mattina presto il personale del parco è riuscito a rintracciarlo e ad abbatterlo mentre li attaccava. Igor Gryazin, direttore del parco nazionale, ha affermato che il ragazzo di 16 anni avrebbe preso "una scorciatoia" che "lo ha esposto a ulteriori pericoli".

Il freddo prolungato di quest'anno ha creato uno spesso manto nevoso che ha impedito agli orsi di nutrirsi correttamente. Ergaki è conosciuto come lo Yosemite russo per la sua somiglianza con il parco nazionale californiano.