video suggerito

Ritrovato vivo il neonato prematuro rapito dai genitori in Francia: “Bimbo, madre e padre erano ad Amsterdam” È stato ritrovato vivo il piccolo Santiago, il neonato prematuro rapito dai genitori dal reparto di neonatologia di un ospedale vicino Parigi. Nella serata di venerdì 25 ottobre le autorità hanno riferito che il bimbo, attualmente ricoverato per ricevere le cure mediche di cui ha bisogno, era con la madre e il padre in un hotel di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I genitori del bimbo rapito in Francia e la loro auto (Foto Facebook Polizia di Charleroi)

È stato ritrovato vivo il piccolo Santiago, il neonato prematuro rapito dai genitori dal reparto di neonatologia dell’ospedale Robert-Ballanger di Aulnay-sous-Bois, vicino Parigi. Nella serata di ieri, venerdì 25 ottobre, le autorità hanno fatto sapere che il piccolo era con la madre e il padre nei Paesi Bassi.

“I genitori di Santiago sono stati trovati in un hotel nella zona di Amsterdam. Il bambino era con loro. È vivo ed è stato curato dal punto di vista medico", si legge nel comunicato stampa diffuso dopo il ritrovamento e citato da Le Monde.

"Ciò è stato reso possibile dalle indagini svolte nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura in Belgio, grazie al lavoro della polizia giudiziaria federale e alla collaborazione delle autorità giudiziarie e di polizia olandesi", prosegue la nota.

La polizia di Amsterdam ha confermato di aver arrestato "un uomo e una donna sospettati di aver rapito il loro bambino prematuro" in un hotel nel centro di Amsterdam: "Il bambino è attualmente ricoverato in ospedale per ricevere le cure di cui ha bisogno ".

Martedì 22 ottobre l‘auto della coppia era stata ritrovata in Belgio, mentre giovedì 24 il pubblico ministero del dipartimento di Seine-Saint-Denis, Eric Mathais, aveva annunciato che erano stati emessi mandati d'arresto europei contro i genitori del piccolo, una uomo e una donna di 23 e 25 anni.

Il bimbo aveva solo 17 giorni al momento del rapimento, era quindi estremamente prematuro, e necessitava di cure mediche urgenti. Per questo autorità, forze dell'ordine e parenti si erano detti "estremamente preoccupati" per le sue condizioni e avevano lanciato un appello ai due giovani, dicendo loro di portare il figlio "presso l'ospedale più vicino".

Tre persone, due uomini (un minore e un adulto) e una donna, sono state inoltre fermate, accusate di aver aiutato la coppia nel mettere in atto il rapimento. Avrebbero ammesso di aver accompagnato i due e il neonato verso il Belgio.

Questo risultato è "un perfetto esempio di ciò che dovremmo fare più spesso in termini di cooperazione e assistenza giudiziaria reciproca", ha commentato Vincent Macq, pubblico ministero della procura di Tournai-Mons. “La giustizia belga ha lavorato su richiesta della giustizia francese. Ora è tra Olanda e Francia che si giocherà ”, ha aggiunto.

Restano da chiarire le ragioni del rapimento ma, secondo l'accusa, è probabile che i genitori temessero di perdere la custodia del figlio. Il giorno del rapimento avevano avuto un colloquio con le équipe dell'ospedale.